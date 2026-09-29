Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sul gossip su Belen e Ignazio Moser: "Quando mi hai visto non serena?" Dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona e le smentite di Belen, un commento sui social porta Cecilia Rodriguez a intervenire sulla vicenda che ha coinvolto anche il marito Ignazio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La bufera che nelle ultime settimane ha travolto la famiglia Rodriguez sembra aver perso parte della sua forza, ma le dichiarazioni di Fabrizio Corona continuano a lasciare strascichi. Al centro delle accuse dell’ex re dei paparazzi era finito anche il rapporto tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser, marito della sorella Cecilia, una ricostruzione che la showgirl ha categoricamente smentito e rispetto alla quale avrebbe anche deciso di intraprendere le vie legali. A distanza di tempo, però, è stata proprio Cecilia a lasciare per la prima volta un messaggio sul caso, facendo capire quale sia il clima all’interno della famiglia.

La risposta di Cecilia Rodriguez alle allusioni su Belen e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ha trascorso il fine settimana insieme alla propria famiglia, condividendo sui social alcuni momenti di serenità accanto ai suoi affetti. Proprio sotto uno degli scatti pubblicati, un utente ha scritto: "Vederti serena con la famiglia Moser è la cosa più bella! Ora hai bisogno di questo". Una frase apparentemente affettuosa, ma che Cecilia ha interpretato come un’allusione evidente a quanto accaduto nelle settimane precedenti.

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La sua risposta non si è fatta attendere: "Domanda: quando mi hai visto, diciamo, non serena? Su, su…". A quel punto il follower ha chiarito di non avere alcuna intenzione polemica, spiegando che il commento voleva essere semplicemente positivo, considerando "tutta la burrasca dell’ultimo periodo". Cecilia, però, aveva già colto il riferimento e il senso della sua replica è apparso piuttosto chiaro: secondo lei non ci sarebbe alcun motivo per cui dovrebbe mostrarsi provata, perché nella sua vita familiare non sarebbe successo nulla.

La frase lapidaria di Cecilia Rodriguez

La stessa Cecilia ha infatti scelto di non alimentare ulteriormente il gossip, lasciando intendere con la sua domanda che la vicenda raccontata da Corona non avrebbe avuto conseguenze sul suo rapporto con Ignazio Moser. La coppia, del resto, ha continuato a mostrarsi affiatata e serena anche dopo l’esplosione del caso, senza dare pubblicamente segnali di una crisi. Cecilia e Ignazio sono sposati e sono diventati genitori della piccola Clara Isabel, e proprio la loro quotidianità condivisa sui social sembra raccontare una realtà molto diversa da quella prospettata dalle indiscrezioni.

Anche il rapporto con la sorella Belen resta sereno

Un altro elemento che sembra smentire l’ipotesi di tensioni familiari riguarda il rapporto tra Cecilia e Belen. Le due sorelle hanno continuato a frequentarsi e, soprattutto, sono apparse insieme anche in occasione di uno shooting fotografico, mostrando affetto e complicità. Anche il recente fine settimana trascorso insieme alla famiglia sembra andare nella stessa direzione: nessun gelo tra le sorelle o distanza evidente tra Cecilia e Belen, nonostante le pesanti dichiarazioni che avevano inevitabilmente coinvolto entrambe.

I possibili sviluppi legali

Resta invece aperto il capitolo relativo a Fabrizio Corona. Belen ha smentito pubblicamente le accuse e ha fatto sapere di avere intrapreso un’azione nei suoi confronti. Anche Cecilia e Ignazio, secondo quanto riportato da Fanpage.it, avrebbero valutato con un legale quali passi compiere dopo il coinvolgimento nella vicenda. La coppia si sarebbe presa del tempo prima di decidere se procedere formalmente, mentre Cecilia, con la sua risposta sui social, ha già fatto arrivare un messaggio piuttosto netto a follower e detrattori. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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