Cecilia Rodriguez, il parto è vicino: il (dolcissimo) indizio sui social della sorella di Belen La sorella di Belén Rodríguez si prepara ad accogliere la piccola Clara Isabel, che nascerà dalla lunga relazione col marito Ignazio Moser

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La famiglia Rodríguez sta per allargarsi. A pochi mesi dall’annuncio della sua prima gravidanza arrivato a maggio, infatti, Cecilia Rodríguez si sta preparando ad accogliere la piccola Clara Isabel, che nascerà della lunga relazione con Ignazio Moser (sposato lo scorso anno). Stando a un indizio emerso sui social, inoltre, il parto sarebbe vicinissimo. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Cecilia Rodríguez, il parto si avvicina: il dettaglio sui social

Lo scorso 12 maggio Cecilia Rodríguez ha annunciato di essere incinta. Le voci si rincorrevano già da mesi, ma la sorella di Belén e il marito Ignazio Moser avevano scelto di aspettare proprio il giorno della Festa della Mamma per dare la lieta notizia. Convolati a nozze nel giugno dello scorso anno, Cecilia e Ignazio cercavano da tempo un bebè e alla fine è arrivata (o meglio, arriverà a breve) la piccola Clara Isabel. Manca sempre meno all’attesissimo giorno e, stando alle ultime indiscrezioni, il parto potrebbe essere vicinissimo.

La data, ovviamente, non è nota, ma secondo i calcoli Cecilia dovrebbe dare alla luce la sua prima figlia a metà ottobre. Il gran giorno potrebbe essere più vicino che mai e a ‘confermarlo’ è la stessa futura mamma, che sui social ha pubblicato un indizio più che palese. Sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, la sorella di Belén ha infatti pubblicato una storia con la foto di uno stendino, dove si possono vedere vari vestitini per bimbi e un paio di calzini ad asciugare, pronti ad accogliere il nuovo membro in famiglia che arriverà a brevissimo.

La gravidanza desiderata a lungo con il marito Ignazio Moser

Il parto di Cecilia Rodríguez, dunque, si avvicina e sicuramente la futura mamma non sta più nella pelle, anche e soprattutto dal momento che si tratta di una gravidanza cercata a lungo. Come raccontato dalla stessa influencer argentina a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, lei e il marito Ignazio Moser da tempo cercavano di avere figli. "Ho provato per più di cinque anni" rivelò Cecilia su Canale 5, aggiungendo di avere vissuto anche momenti di sconforto prima dell’arrivo di Calara Isabel: "Ci siamo disperati. Volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo ‘perché. Tutti i mesi mi veniva da piangere poi è accaduto nel momento giusto ma mi sono dovuta far aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene".

