Cecilia Rodriguez neo mamma, Belen in silenzio dopo la gaffe. Le parole di mamma Veronica Cozzani Dopo lo spoiler, la showgirl è entrata in silenzio stampa, mentre la nonna e il neo papà si sono lasciati andare a dediche commoventi.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Gioia immensa in casa Rodriguez Moser. Ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, Cecilia e Ignazio sono diventati genitori della piccola Clara Isabel, e a pubblicare le prime foto con cui annunciare il lieto evento è stato proprio il neo papà sul suo profilo Instagram. "15.10.2025 Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!", ha scritto l’ex ciclista, a corredo di una carrellata di foto mentre tiene stretta tra le braccia la neonata.

Poco prima, però, un post di Belen Rodriguez aveva spoilerato la nascita: "Benvenuta al mondo, Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata". Un annuncio che aveva spiazzato tutti dato che i neogenitori non avevano ancora proferito parola al riguardo e che, sicuramente, avrà scatenato un nuovo terremoto tra sorelle, dopo la pace appena ritrovata. Belen, poi, ha cancellato tutto e a metterci una ‘pezza’ ci ha pensato Veronica Cozzani, mamma di Belen e Cecilia e nonna della piccola Clara Isabel.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cecilia Rodriguez neo mamma, Belen in silenzio stampa e il messaggio di nonna Veronica

Dopo lo spoiler di Belen Rodriguez che annunciava la nascita della sua nipotina Clara Isabel Moser, la showgirl argentina non ha più postato nulla. Che sia stato un errore nelle tempistiche, o uno gesto maldestro, è certo che dopo l’annuncio dei neo genitori, Cecilia e Ignazio, zia Belen non ha più scritto né postato nulla sulla nascita della bambina, e la cosa è apparsa piuttosto sospetta. Per molti, la gaffe della conduttrice ha scatenato un’ennesima lite in famiglia, e il conseguente silenzio stampa. A rompere le righe, però, ci ha pensato Veronica Cozzani, madre di Belen e Cecilia, che su Instagram ha pubblicato una foto delle gambe di Clara Isabel, avvolte in una copertina rosa, scrivendo: "Bienvenida Clara Isabel!".

Cecilia Rodriguez, mamma dopo 10 ore di induzione. Ignazio Moser: "La mia nuova definizione di amore"

Dopo l’annuncio della nascita, Ignazio Moser è tornato su Instagram postando delle storie in cui ha raccontato il difficile parto della moglie Cecilia Rodriguez. "Dopo quasi 10 ore di induzione, Clarita non aveva intenzione di uscire, la nostra fantastica ostetrica ha deciso di far fare un balletto a Chechu", ha scritto l’ex gieffino pubblicando una serie di mini video in cui si vede l’influencer in piedi e poi sulla gymball. Un parto lungo e faticoso quindi, ma che poi è finito per il meglio e la coppia ha potuto stringere la primogenita tra le braccia. Nell’ultimo scatto una dedica commovente:

Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo, è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita… difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere.

Potrebbe interessarti anche