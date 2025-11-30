Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo: "Clarita non rimarrà figlia unica, tra un po' ci rimettiamo al lavoro" La coppia, ospite di Silvia Toffanin domenica 30 novembre racconta le emozioni dell'essere diventati da poco genitori della piccola Clara Isabel

La puntata di Verissimo di domenica 30 novembre 2025 inizia all’insegna della gioia, quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, diventati genitori, lo scorso 15 ottobre, della piccola Clara Isabel. "Ma non avete occhiaie!" scherza Silvia Toffanin, e i due coniugi rispondono entrambi: "Sono brave le truccatrici".

Però, in effetti, non sono stressati, sprizzano gioia da ogni poro: "Devo dire che va molto bene, siamo una bella squadra, Ignazio mi aiuta, soprattutto la mattina" racconta Cecilia e Ignazio dice :"La notte però bisogna dirlo se la vede lei quando la bambina si sveglia alle 3, le 4"

Cecilia e Ignazio: la gioia di essere genitori e i progetti per il bis

Poi, la neo mamma racconta la grande emozione del primo incontro con la sua Clarita: "La prima volta che l’ho presa in braccio è stata incredibile. Io ho detto partorirei altre 10 volte, è stato un momento magico. Tante donne hanno brutti ricordi del parco, io lo rivivrei tante volte per quel momento del primo incontro". Ignazio Moser descrive quel primo incontro, anche per lui magico, con queste parole: "E’ difficile da spiegare, è una cosa che ti prende la pancia il cuore".

Clara Isabel è stata molto cercata e Ignazio Moser spiega: "Come tutte le cose belle lei si è fatta attendere e desiderare molto. Tutta questa attesa è stata ripagata dal suo arrivo che è stata una cosa travolgente"

Poi il racconto del parto: "Da quando sono arrivata in ospedale al parto sono passate 15 ore, volevamo nascesse il 14 come Ignazio e invece è nata il 15, ho fatto balletti, tutto". E la redazione di Verissimo, ha scovato anche l’ostetrica che ha assistito Cecilia nel parto, che lo racconta testimoniando anche il "contributo veramente importante di Ignazio". E Cecilia Rodriguez si commuove ascoltando il racconto. "Ho temuto troppe volte che non sarebbe arrivato questo momento", dice Cecilia in lacrime.

Ignazio Moser invece racconta l’arrivo a casa di Clara: "E’ stato emozionante ed eravamo curiosi della reazione del nostro cane Ercolino, e invece lui subito l’ha accolta, se l’è presa come un fratello maggiore. Ovviamente vedere questa cosina in casa nostra è incredibile"

"So che c’è qualcuno che ha già tanta voglia di allargare la famiglia" dice poi a fine intervista Silvia Toffanin. Alza la mano Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembra d’accordo con il marito che vorrebbe un altro figlio in "Tempi rapidi": "Il parto lo farei subito, la gravidanza però è un po’ lunga, mi piace di meno", comunque rassicura: "Tempo al tempo perchè io voglio dare le giuste attenzioni, se lo facciamo subito poi povera Clarita, comunquenon voglio far passare tanto tempo prima di fare un altro figlio, ma fatemi riprendere e poi mi rimetto subito "al lavoro"". E conclude, assicurando a Silvia Toffanin: "Sarai la prima a sapere, ma Clarita, figlia unica non la lasciamo".

