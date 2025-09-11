Cecilia Rodriguez, doloroso lutto prima della nascita della prima figlia: "Ci mancherai da morire". Cosa succede Mentre la loro prima figlia sta per nascere, la coppia sta affrontando il dolore per la perdita della loro cucciola di Jack Russel: "Ciao piccola Aspi".

In un momento tanto speciale, come quello dell’arrivo della loro prima figlia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, stanno affrontando un grande dolore. La coppia, infatti, ha fatto sapere di aver perso di recente la loro adorata cagnolina Aspirina. La cucciola di Jack Russell, viveva con l’influencer da 12 anni, ancora prima che lei partecipasse al Grande Fratello come concorrente, e prima che conoscesse suo marito, con cui ora aspetta la loro primogenita. "Ciao piccola Aspi… è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite – ha scritto Moser sui social – sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola…".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti per la morte di Aspirina

Mentre la data dell’arrivo di Clara Isabel, la loro prima figlia che dovrebbe nascere a ottobre, è sempre più vicino, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno dovuto dire addio alla loro amata Aspirina, la cucciola di Jack Russel che viveva con l’imprenditrice digitale da ben 12 anni. La coppia, ha anche un altro amico a 4 zampe, Ercolino, arrivato in famiglia 4 anni fa, ma la scomparsa di ‘Aspi’, ha provocato un grandissimo vuoto e dolore:

Ciao piccola Aspi… è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola… mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli… assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo, spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi… ci mancherai da morire. P.s. Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto.

Queste le parole di Ignazio Moser sul suo profilo Instagram, accompagnate da una carrellata di foto di Aspirina. Tantissimi i messaggi di affetto da amici e fan: da Paola Turani a Gianluca Impastato, fino a Sonia Lorenzini e Massimiliano Rosolino.

