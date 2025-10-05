Cecilia Rodriguez e Belen fanno pace, il gesto grazie a Ballando Cecilia Rodriguez con un gesto social durante l'esibizione della sorella Belen certifica la pace tra le due.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Dopo mesi di voci, silenzi e pettegolezzi, sembra che il rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez sia tornato finalmente sereno. Le due sorelle argentine, protagoniste assolute della scena televisiva e social italiana, hanno attraversato un’estate turbolenta segnata da un evidente gelo virtuale che aveva fatto ipotizzare una frattura insanabile. Oggi, però, un gesto pubblico di Cecilia sembra aver spazzato via ogni dubbio, segnando una ritrovata complicità.

Cecilia Rodriguez e Belen fanno pace, il messaggio durante Ballando

La riconciliazione è arrivata in maniera semplice ma significativa: una storia su Instagram. Cecilia, infatti, ha condiviso un video della partecipazione di Belen a Ballando con le Stelle, dove la showgirl ha calcato il palco come "ballerina per una notte". Un’esibizione magnetica, elegante e sensuale, che ha incantato il pubblico e che non poteva passare inosservata alla sorella minore, pronta a mostrarle supporto dal divano di casa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un gesto che pesa più di qualsiasi smentita. Per mesi si era parlato di un litigio profondo, con interpretazioni e ricostruzioni diverse: qualcuno parlava di contrasti familiari, altri di un allontanamento dovuto a scelte personali. Fatto sta che sui rispettivi profili social l’assenza reciproca era stata evidente, alimentando l’idea di una rottura. Ora, invece, Cecilia ha voluto sottolineare come il legame con Belen non si sia mai spezzato del tutto, ma abbia solo attraversato un periodo di distanza.

Del resto, la stessa Cechu aveva spiegato a Verissimo che tra loro non esisteva alcun dramma: "Siamo sorelle, e come tutte le sorelle capita di discutere. Siamo diverse di carattere, anche se ci somigliamo molto fisicamente. A volte ci vediamo più spesso, altre meno, ma rimaniamo una famiglia unita".

Intanto, Cecilia si prepara a un momento fondamentale della sua vita: la nascita della piccola Clara Isabel, attesa per metà ottobre. L’influencer, che sfoggia con orgoglio il pancione nelle sue foto, ha raccontato di vivere questa gravidanza con grande serenità. Nonostante i 17 chili presi in questi mesi, non si mostra preoccupata, anzi affronta i cambiamenti del corpo con ironia e sicurezza: "Se i chili andranno via, bene, altrimenti va bene lo stesso. A mio marito piaccio così".

Con il parto ormai vicino e il riavvicinamento con Belen, Cecilia sembra attraversare un periodo di grande equilibrio. E chissà che l’arrivo della nuova nipotina non diventi l’occasione per rinsaldare ulteriormente i rapporti in casa Rodriguez, archiviando definitivamente l’estate dei sospetti e dei silenzi.

Potrebbe interessarti anche