Cecilia Rodriguez di nuovo incinta? L’indiscrezione (clamorosa) e la teoria dei fan dopo il commento ‘sibillino’ di Ignazio Moser. Cosa sappiamo La sorella di Belen è apparsa in forma smagliante in un recente post dalle sue vacanze a Punta Ala. Ma è l'intervento del marito ad aver insospettito i followers.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La fanbase di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è in subbuglio. È bastato un commento a un post dell’influencer, lasciato proprio dal marito e padre di sua figlia Clara Isabel, a scatenare l’ipotesi clamorosa di una seconda gravidanza in arrivo per la sorella minore di Belen. Il post in questione, un carosello di foto tratto dalle vacanze della coppia a Punta Ala, mostrava i due in compagnia della primogenita e del cane di famiglia, ma sono state le parole di Ignazio ad attirare tutta l’attenzione dei followers. Ecco in dettaglio che cosa è successo.

Cecilia Rodriguez, l’indizio (possibile) sulla seconda gravidanza lasciato da Ignazio Moser

"Niente da aggiungere", ha scritto Cecilia Rodriguez in calce al suo post su Instagram, dove è apparsa in una serie di scatti insieme al marito Ignazio Moser, alla figlia Clara Isabel e al cagnolino. I due stanno passando le vacanze a Punta Ala, in provincia di Grosseto, e come da manuale social hanno deciso di tenere informati i fan sulla loro avventura. La prima foto del carosello, in particolare, mostra la coppia in un quadretto dolcissimo con figlia e cane, e stranamente il primo commento che compare, sotto la frase di Cecilia, è quello sibillino di Ignazio.

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"O forse sì…", replica Moser, facendo intendere che chissà, qualcosa da aggiungere a quell’idillio mostrato negli scatti potrebbe anche esserci. E ovviamente i più maliziosi hanno subito pensato a uno spoiler sulla seconda gravidanza di Cecilia, dato che la coppia non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia. Di risposte chiare, però, non ce ne sono state. Ma è bastato questo dettaglio a scatenare le ipotesi più disparate.

Il desiderio di un secondo figlio per Cecilia e Ignazio

Certo è che i desideri di Cecilia e Ignazio non sembrano, al momento, totalmente allineati. La prima figlia, Clara Isabel, era arrivata a ottobre 2025, dopo un percorso a ostacoli più volte documentato online. Solo il ricorso alla fecondazione assistita aveva permesso al grande sogno di entrambi di realizzarsi. Ecco perché come ricorda Gossipetv, la sorella di Belen, dopo tante tribolazioni, in una recente intervista ha spiegato di voler aspettare prima di avere il secondo figlio. Raccontando invece che Ignazio sarebbe già pronto per il ruolo di papà bis.

Non sappiamo, al momento, se Moser sia riuscito a convincere la moglie. Un secondo bambino completerebbe una famiglia che appare già all’apice della felicità. Ma come sempre, prima di festeggiare davvero ci tocca aspettare l’ufficialità dai diretti interessati. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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