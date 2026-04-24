Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: come stanno le cose con Belén e il rapporto con i nipoti Luna e Santiago
Cecilia Rodriguez torna sulla lite con Belen: come stanno le cose tra di loro e il rapporto con i nipoti
Cecilia Rodriguez è stata ospite a Non lo faccio per moda, il podcast di Giulia Salemi dove ha parlato di vari aspetti della sua vita. Una moglie, una mamma e un’influencer affermata, si è raccontata senza filtri alla collega e amica rispondendo a quesiti spesso rimasti in sospeso. Tra i temi principali anche quello relativo al suo rapporto con Belen dopo le frizioni degli ultimi mesi. L’argentina ha rivelato come stanno le cose tra di loro e come ha vissuto i mesi del distacco.
Cecilia Rodriguez sulla sorella Belen: "Non ci siamo capite"
Cecilia Rodriguez ha spiegato come stanno davvero le cose con sua sorella Belen dopo le numerose indiscrezioni che le ha viste protagoniste su social e copertine. La prima a rompere il silenzio è stata proprio la showgirl durante la sua intervista a Belve. Sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani ha ammesso di aver sbagliato e di essersi comportata male nei confronti della sorella minore, senza però specificarne la natura. Per molti è ancora difficile capire cosa le abbia separate: negli anni hanno sempre mostrato un legame quasi simbiotico. Cecilia, con Giulia Salemi, ha mantenuto una posizione neutrale, definendo il tutto come una litigata tra "sorelle che non si sono capite". Se Belen si è presa totalmente la colpa del misfatto, la più piccola delle Rodriguez preferisce chiudere il capitolo così, senza strascichi né illazioni. A deluderla, infatti, informazioni senza fondamenta sui giornali che hanno ingigantito e deviato la cosa.
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Il rapporto con i nipoti Luna e Santiago
Giulia Salemi è poi passata ai nipoti. Cecilia da poco è mamma della piccola Clara Isabel, nata dal matrimonio con Ignazio Moser: com’é Belen con lei? È una zia molto presente, che spesso va a trovarla e la coccola con dolcezza e amorevolezza. La lite tra le due si è consumata proprio nei mesi della gravidanza, e forse, proprio l’arrivo della bambina ha contribuito a distendere i rapporti. Le due sono d’amore e d’accordo, anche se l’ospite della Salemi ha concluso dicendo: "Ci amiamo tanto, anche se siamo molto diverse". Cecilia ha poi affermato di volere molto bene ai nipoti Santiago e Luna, i figli avuti da Belen con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, anche se ha ammesso di non vederli spesso come una volta. Inoltre, parlando del piccolo De Martino ormai tredicenne, ha dichiarato che si trova in una fase tipica dell’adolescenza: "non vuole che vengano postate sue foto sui social".
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