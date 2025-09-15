Cecchi Paone, chi è l’ex moglie Cristina Navarro: il tradimento col migliore amico e la famiglia allargata con Simone Antolini Alessandro Cecchi Paone è rimasto molto legato all’ex compagna spagnola, che è stata anche la sua testimone di nozze: il rapporto di grande amicizia dopo il coming out

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Sono passati quasi due anni dal matrimonio di Alessandro Cecchi Paone, che nel 2023 si è unito civilmente con Simone Antolini. In barba alla differenza d’età (38 anni), il conduttore ed ex divulgatore scientifico ha ritrovato l’amore quasi diciotto anni dopo il suo coming out e ora vive felicemente insieme al giovane studente di Scienze giuridiche. Prima di Simone, tuttavia, Cecchi Paone è stato a lungo legato sentimentalmente a Cristina Navarro, da cui ha divorziato nel 2003 ma con la quale è rimasto in ottimi rapporti. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Cristina Navarro, l’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone

In passato Alessandro Cecchi Paone ha avuto una lunga storia d’amore con Cristina Espinosa Navarro, conosciuta nel 1993 durante una vacanza in Spagna. Nata a Saragozza, capoluogo dell’Aragona, ed estranea al mondo dello spettacolo, Cristina è convolata a nozze con il conduttore e giornalista romano, ma la relazione è arrivata al capolinea dopo quasi dieci anni. Nel 2003 arrivò infatti la separazione, quando Cecchi Paone decise di fare coming out dopo avere capito di essersi innamorato del suo migliore amico: "L’ho vissuta male, quando me l’ha detto, ma la vita va avanti. Vita sessuale normalissima. Ma a posteriori c’erano cose che non tornavano" dichiarò la donna in una vecchia intervista. Nonostante le prime tensioni dopo il tradimento di lui, i due sono comunque rimasti in buoni, anzi, ottimi rapporti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I rapporti tra i due e il matrimonio con Simone Antolini

Anche dopo la rottura Alessandro Cecchi Paone ha sempre precisato che Cristina Navarro rimane la donna più importante della sua vita. I due, semplicemente, si amano in un altro modo. A dimostrarlo è stata anche la scelta del conduttore, che nel 2023 ha voluto proprio Cristina come testimone in occasione del suo matrimonio con Simone Antolini tenutosi a Napoli. La donna ha parlato di una vera e propria ‘famiglia allargata’ grazie agli ottimi rapporti mantenuti dopo un primo anno di allontanamento, tanto che la coppia continua a frequentarsi con continuità. "Ci siamo lasciati per non lasciarci mai più. Ci siamo ritrovati come un’altra cosa" ha raccontato poi Cecchi Paone a Caterina Balivo, ospite a La Volta Buona nella puntata del 15 settembre 2025. Il giornalista ha parlato dell’amicizia con la sua ex moglie anche nel suo libro I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti definendola un legame indissolubile.

Potrebbe interessarti anche