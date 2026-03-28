Giulio Baranek dimentica la fiction Gerri (e l'attrice di Mare Fuori): cambia 'luogo' e 'veste' Giulio Baranek, amato protagonista della fiction Rai Gerry, cambia del tutto veste e diventa un criminale in questo film che promette lacrime al pubblico

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L’amato protagonista della fiction Rai Gerri, Giulio Baranek, torna ad avere un ruolo di primo piano, questa volta sul grande schermo. Si chiama Cattiva Strada il film che ha esordito il 26 marzo 2026 al cinema e che ritrova l’attore, che abbiamo imparato a conoscere nei panni di un poliziotto rassicurante e intuitivo, in una veste inedita, cruda e profondamente drammatica.

Giulio Baranek cambia veste in Cattiva Strada: la trama del film

Accanto a Beranek troviamo il talento emergente Malich Sissè, che insieme a lui compone un duo magnetico e insolito sullo schermo. La regia è affidata a Davide Angiulli, che porta sullo schermo una Bari affascinante ma anche dolorosa. È qui che si snoda la vicenda che coinvolge la vita, al limite, di Donato (Cissè), ragazzo di 18 anni che vive una quotidianità logorante, segnata dalla povertà e dal dolore di doversi prendere cura di una nonna che l’Alzheimer sta lentamente portando via.

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La svolta arriva nel modo più violento e inaspettato: Donato si ritrova, quasi per caso, alla guida di un’auto in fuga durante una rapina. Il colpo è stato compiuto da Agust (Baranek), un ladro di origini albanesi che segue una filosofia di vita ferrea basata sul Kanun, l’antico codice d’onore e vendetta delle montagne albanesi. Quella che doveva essere una tragica fatalità si trasforma in un’opportunità. Agust ricompensa Donato con una parte del bottino, offrendogli una via d’uscita economica dalla sua solitudine. Da quel momento nasce un sodalizio criminale che, colpo dopo colpo, si cementa in una vera amicizia ma metterà poi il giovane protagonista anche di fronte ad un bivio: la criminalità è davvero la strada che deve seguire per una vita migliore?

Cattiva Strada è, dunque, un film che promette di regalare al pubblico una storia profonda, toccante ma anche ricca di spunti di riflessione e mostrerà, come detto, una versione inedita dell’attore che abbiamo imparato a conoscere dall’altra parte della legge: Giulio Baranek.

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