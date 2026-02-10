Catherine Zeta-Jones in un nuovo film che trasforma il matrimonio in un gioco crudele: perché avrete paura La star Catherine Zeta-Jones, sarà la protagonista di un film thriller che trasforma la terapia di coppia in gioco pericoloso, tra tensione, seduzione e segreti

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Una notizia che riguarda Catherine Zeta-Jones farà felice tanti, anzi tantissimi fan sparsi in tutto il mondo. A quanto pare, l’attrice Premio Oscar sarà la protagonista di un nuovo film thriller intitolato Cupid, e diretto da Tate Taylor. "Niente di particolare", direte voi. In realtà, ciò che sorprende in questa pellicola è proprio il ruolo che lei avrà: inedito, particolare e pericoloso. Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora proseguite la lettura e non perdetevi nessuna informazione.

Cupid, Catherine Zeta-Jones protagonista di un thriller ‘particolare’: la trama

Come vi abbiamo anticipato, Catherine Zeta-Jones sarà la protagonista del thriller psicologico Cupid, dove interpreta una consulente matrimoniale dai metodi pericolosi che mettono a rischio una coppia in crisi. Il film sarà diretto da Tate Taylor (Ma, La ragazza del treno, The Help) e scritto dai fratelli Van Dyke (Don’t Worry Darling). La storia segue una coppia in crisi che cerca di salvare il matrimonio durante un weekend con l’aiuto di una consulente matrimoniale poco convenzionale (Zeta-Jones). Quello che inizia come un tentativo di speranza diventa presto un’esperienza inquietante, mentre i suoi metodi si rivelano sempre più crudeli e pericolosi. Le riprese sono previste tra fine estate e inizio autunno 2026 a Natchez, Mississippi, con produzione di John Norris, Tate Taylor e Ryan Donnell Smith. Upgrade gestirà le vendite internazionali all’EFM, mentre CAA Media Finance curerà i diritti di distribuzione negli Stati Uniti.

Il regista Taylor ha espresso il suo entusiasmo nel lavorare con Zeta-Jones: "Questo film, ‘Cupido’? Diciamo solo… potresti non voler mai più andare in terapia. O forse sì, ammesso che tu riesca a gestirlo. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con Catherine. Non c’è artista migliore per dare vita a questo thriller unico." Jonathan Kier, di Upgrade, ha invece spiegato qualcosa di più su questo film: "Cupid riunisce talenti straordinari davanti e dietro la macchina da presa. È un thriller intelligente e calibrato, con appeal globale e un regista capace di realizzare film coinvolgenti. Siamo entusiasti di presentarlo all’EFM."

Catherine Zeta-Jones star di un altro thriller: in arrivo la serie Kill Jackie su Amazon Prime Video

Oltre ad essere l’iconica Morticia Addams in Mercoledì 2, molto presto vedremo Catherine Zeta-Jones in una nuova serie, Kill Jackie, adattamento del romanzo di Aidan Truhen, per Amazon Prime Video. Non c’è ancora una data di rilascio precisa ma dovrebbe uscire nel corso del 2026. La serie, scritta da Tom Butterworth e Conor Keane e diretto da Damon Thomas, trasforma il protagonista del romanzo, Jack Price, in Jackie Price (Catherine Zeta-Jones). Dopo vent’anni di vita agiata tra viaggi e vendita di opere d’arte, cercando di sfuggire al suo passato come spacciatrice di cocaina internazionale, Jackie vede la sua vita tranquilla sconvolta quando i Sette Demoni, una pericolosissima banda di sicari, vengono assoldati per ucciderla.

