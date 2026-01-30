Catherine O’Hara è morta, l'attrice di Mamma ho perso l'aereo ci lascia a 71 anni: le cause della morte Catherine O’Hara è morta oggi, venerdì 30 gennaio 2026, nella sua casa di Los Angeles, all'età di 71 anni: quello che sappiamo sulle cause della morte

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Disney+

CONDIVIDI

Catherine O’Hara è morta oggi, venerdì 30 gennaio 2026, nella sua casa di Los Angeles, all’età di 71 anni. Fonti vicine all’attrice hanno svelato che la morte sarebbe dovuta a una malattia fulminea, ma non è dato sapere la patologia a lei diagnosticata. L’attrice ha lasciato il marito – lo scenografo Bo Welch, conosciuto sul set di Beetlejuice e sposato nel 1992 – e i loro due figli. La notizia è stata prima diffusa dal sito TMZ e poi confermata da Variety.

Conosciuta dai più per aver interpretato Kate McCallister, la madre del piccolo Kevin in Mamma ho perso l’aereo e nel suo sequel, ha debuttato nel mondo del cinema con il film Niente di personale (Nothing Personal) di George Bloomfield nel 1980. La notorietà però è arrivata con Fuori orario (After Hours) di Martin Scorsese (1985) e Beetlejuice del 1988, diretto da Tim Burton, e di recente è apparsa nel suo sequel Beetlejuice Beetlejuice, sempre per la regia di Burton ma del 2024.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sua carriera non si è mai completamente arrestata, tanto che negli ultimi anni ha vinto un Emmy Award e un Golden Globe, entrambi in qualità di miglior attrice protagonista – il primo nel 2020 e il secondo nel 2021 – per la parte a lei affidata nella serie Tv Schitt’s Creek, quella di Moira Rose, una stella delle telenovelas e madre di David e Alexis.

Le ultime sue apparizioni televisive risalgono al 2025: l’abbiamo vista nella serie TV The Studio e in tre episodi della seconda stagione di The Last of Us (2×01-2×03-2×06).

In aggiornamento

Potrebbe interessarti anche