Catherine O’Hara è morta, l'attrice di Mamma ho perso l'aereo ci lascia a 71 anni: le cause della morte
Catherine O’Hara è morta oggi, venerdì 30 gennaio 2026, nella sua casa di Los Angeles, all'età di 71 anni: quello che sappiamo sulle cause della morte
Catherine O’Hara è morta oggi, venerdì 30 gennaio 2026, nella sua casa di Los Angeles, all’età di 71 anni. Fonti vicine all’attrice hanno svelato che la morte sarebbe dovuta a una malattia fulminea, ma non è dato sapere la patologia a lei diagnosticata. L’attrice ha lasciato il marito – lo scenografo Bo Welch, conosciuto sul set di Beetlejuice e sposato nel 1992 – e i loro due figli. La notizia è stata prima diffusa dal sito TMZ e poi confermata da Variety.
Conosciuta dai più per aver interpretato Kate McCallister, la madre del piccolo Kevin in Mamma ho perso l’aereo e nel suo sequel, ha debuttato nel mondo del cinema con il film Niente di personale (Nothing Personal) di George Bloomfield nel 1980. La notorietà però è arrivata con Fuori orario (After Hours) di Martin Scorsese (1985) e Beetlejuice del 1988, diretto da Tim Burton, e di recente è apparsa nel suo sequel Beetlejuice Beetlejuice, sempre per la regia di Burton ma del 2024.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La sua carriera non si è mai completamente arrestata, tanto che negli ultimi anni ha vinto un Emmy Award e un Golden Globe, entrambi in qualità di miglior attrice protagonista – il primo nel 2020 e il secondo nel 2021 – per la parte a lei affidata nella serie Tv Schitt’s Creek, quella di Moira Rose, una stella delle telenovelas e madre di David e Alexis.
Le ultime sue apparizioni televisive risalgono al 2025: l’abbiamo vista nella serie TV The Studio e in tre episodi della seconda stagione di The Last of Us (2×01-2×03-2×06).
In aggiornamento
Potrebbe interessarti anche
Il film di Tim Burton che ha cambiato il cinema: Beetlejuice e quella mossa geniale della Warner
Tutte le curiosità più folli sul film Beetlejuice, diretto da Tim Burton e distribui...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 28 gennaio 2026: il personaggio indimenticabile di Steven Spielberg
Dopo 44 anni E.T. - L'extra-terrestre è ancora commovente ed emozionante: dove veder...
Checco Zalone, stasera in TV c’è il suo film più riuscito (non è Buen Camino): un gioiello imperdibile
Una serata ricchissima con classici di Natale e grandi saghe: da Miracolo nella 34a ...
Golden Globes, che colpaccio Fabio Fazio: in esclusiva a Che Tempo Che fa ecco Noah Wyle di The Pitt
L'ex attore di ER, oggi in tv con The Pitt, sarà grande ospite da Fazio per una punt...
Scarlett Johansson, un'altra star del cinema rischia di rubarle la scena nel nuovo film de L'Esorcista
L'Esorcista torna a terrorizzare il mondo del cinema e svela la nuova protagonista a...
Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star
Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt rega...
Tutti pazzi per Cameron Diaz, l'attrice torna alle commedie romantiche: Netflix dimenticato
Cameron Diaz protagonista di una nuova commedia romantica. Il ruolo della bionda sen...
Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, un'attrice di Game of Thrones sarà la madre dell'erede al trono?
Un volto ben noto di Game Of Thrones entra nel cast del sequel del film tratto dal r...