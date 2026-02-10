Catherine O’Hara, la verità sulla causa della morte: cosa dicono i documenti
I documenti ufficiali fanno luce sulle ultime ore dell’attrice Catherine O'Hara: dal malore improvviso al ricovero, fino al certificato che chiarisce l’addio.
Come, purtroppo, i fan e milioni di persone in tutto il mondo hanno appreso, la scorsa settimana (30 gennaio) all’età di 71 anni e dopo una malattia fulminea, è morta Cataherine O’Hara, attrice famosissima e molto amata, soprattutto per il ruolo di Kate McCallister, la madre del piccolo Kevin nel film cult Mamma, Ho Perso L’Aereo. Una perdita enorme per il cinema, che ha detto addio a uno dei volti più simpatici e ammirati di sempre. Ora, a distanza di giorni, si potrebbe far luce sulla causa della morte, come si apprende dal certificato di morte, ottenuto da TMZ. Stando a quanto si apprende, l’attrice sarebbe morta per un’embolia polmonare. Vediamo nello specifico i dettagli.
Catherine O’Hara, la causa della morte è un’embolia polmonare: cosa dice il certificato
Stando a quanto riportato da TMZ, che ha visionato il certificato di morte, Catherine O’Hara sarebbe deceduta a causa di un’embolia polmonare, con un cancro al retto come patologia preesistente. L’attrice è morta venerdì 30 gennaio nella sua casa di Los Angeles, dopo un ricovero d’urgenza nelle prime ore del mattino in seguito a un malore; i paramedici sono intervenuti alle 4:48, come riportato da Page Six. La sua agenzia, la CAA, ha riferito che la morte è avvenuta dopo una "breve malattia".
L’incredibile carriera di Catherine O ‘Hara
La carriera di O’Hara si è profusa per oltre 50 anni, iniziando con lo show canadese Second City Television, che le valse il suo primo Emmy per la sceneggiatura. Ha poi raggiunto il grande pubblico con il ruolo di Delia Deetz in Beetlejuice (1988) di Tim Burton, ripreso anche nel sequel del 2024 Beetlejuice – Beetlejuice. È diventata iconica come Kate McCallister nei due film di Mamma, Ho Perso L’ Aereo, accanto a Macaulay Culkin, con cui ha mantenuto un legame duraturo: lo ha celebrato alla sua Walk of Fame nel 2023. O’Hara ha collaborato ancora con Burton in Nightmare Before Christmas, dando voce a Sally, e in Frankenweenie. Negli ultimi anni ha vissuto una nuova popolarità grazie a Schitt’s Creek, dove interpretava Moira Rose. È apparsa anche in The Last of Us e The Studio, ottenendo due candidature agli Emmy nel 2025.
Il ‘saluto speciale’ di Macaulay Culkin a Catherine O’ Hara
Dopo la scomparsa dell’attrice, proprio Macaulay Culkin le ha dedicato un messaggio particolarmente toccante e intenso: "Mamma. Pensavo avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentito, ma avevo ancora molto da dirti. Ti voglio bene. Ci vediamo più tardi."
