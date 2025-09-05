Caterina Murino, 47 anni, diventa mamma: “Ho chiesto alla medicina”. La gioia dopo la doppia tragedia L’attrice ed ex modella sarda ha annunciato di avere dato alla luce il suo primo figlio Demetrio Tancredi, nato dalla relazione con l’avvocato Edouard Rigaud

Caterina Murino è diventata mamma. L’attrice sarda, 48 anni il prossimo 15 settembre, ha dato alla luce il suo primo figlio, Demetrio Tancredi, nato dalla relazione con l’avvocato francese Edouard Rigaud. L’annuncio è arrivato sui social, dove Caterina ha rivelato di avere partorito lo scorso 21 agosto. Scopriamo tutti i dettagli.

Caterina Murino, il primo figlio a quasi 48 anni: il "piccolo miracolo"

"Ilithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano la nascita del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino" ha scritto ieri sui social Caterina Murino, diventata recentemente mamma. Facendo riferimento ai suoi quattro gatti, l’attrice ed ex modella sarda ha annunciato l’arrivo di un nuovo membro in famiglia, il suo primo figlio, chiamato Demetrio Tancredi e nato dalla relazione con l’avvocato francese Edouard Rigaud. "La mamma e il papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni" ha scherzato Caterina, che dal 2016 ha una relazione con Edouard, con cui convive a Parigi. L’attrice aveva rivelato di essere incinta lo scorso 6 luglio: a quasi 48 anni ha dato alla luce il primogenito lo scorso 21 agosto alle ore 18:17.

L’aiuto della medicina e la tragedia degli aborti spontanei

Caterina Murino è diventata mamma a 47 anni, dopo quasi 10 anni di relazione con Edouard Rigaud, coetaneo e avvocato specializzato in diritto commerciale e contenzioso immobiliare che oggi lavora in uno studio legale parigino dopo il divorzio dall’ex moglie. L’attrice cagliaritana ed ex Bond girl aveva annunciato la gravidanza al magazine francese Gala, raccontando anche di essere ricorsa ad aiuti medici per la fecondazione: "Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura". In passato, infatti, non sono certe mancate le difficoltà nella vita di Caterina, anche e soprattutto nel percorso verso la maternità. "Abbiamo combattuto per otto anni per arrivare fin qui" ha spiegato l’attrice e madrina della 80esima Mostra del cinema di Venezia nel 2023, confessando anche di avere dovuto affrontare ben due aborti naturali. "Ho avuto due aborti spontanei, molto difficili" le parole dell’ex modella e ‘letterina’ della prima edizione di Passaparola, comprensibilmente emozionata per l’arrivo del suo primo figlio in agosto: "Questa gravidanza è soprattutto un piccolo miracolo". "Con Edouard ho voglia di costruire. Ogni volta mi dico: ma perché non ci siamo incontrati prima?" aveva dichiarato a F nel 2018 Caterina, che ora avrà sicuramente una nuova vita da ‘costruire’ insieme al compagno.

