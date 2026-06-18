Balivo zittisce Samantha De Grenet a La Volta Buona: "Ma che dici?". La polemica sui figli in tarda età (davanti a Carmen Russo) Caos in diretta a La Volta Buona: Samantha De Grenet scatena il dibattito, ma Caterina Balivo la ferma subito. Che cosa è successo

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A La Volta Buona su Rai 1, nella puntata di oggi 18 giugno 2026, Samantha De Grenet è stata contraddetta dalla padrona di casa, Caterina Balivo. Il tema della puntata? La differenza d’età nei rapporti amorosi e la genitorialità in tarda età. Non a caso, nel salotto della popolare conduttrice campana, c’erano anche Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. I due, dopo tanti sforzi e un’attesa spesso dolorosa, sono diventati genitori della loro Maria a 60 anni. Vediamo allora che cosa è successo e su cosa Balivo e De Grenet non si sono trovate d’accordo.

La Volta Buona, Balivo bacchetta De Grenet: cosa sostiene la showgirl

Nello studio del popolare talk di Rai 1 era presente una coppia: lei 49 anni, lui 26 anni. Samantha De Grenet, ospite per discutere del tema del giorno, ha subito preso la parola dicendo la sua. Ha ammesso di non essere d’accordo a proposito di tali unioni, pur specificando di parlare in generale e non direttamente alla coppia in studio. "I figli non si mettono al mondo per egoismo, non ci si può accanire contro la natura. Ci sono state situazioni di donne molto adulte che fanno la qualsiasi per rimanere incinta". Continuando a sostenere la sua tesi, De Grenet ha così continuato: "Troviamo questi bambini che hanno pochi mesi con dei genitori già così anziani…Mi dispiace dirlo, ma metti al mondo degli orfani". Il modo in cui hanno reagito Russo e Turchi, potete benissimo immaginarlo.

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Balivo a De Grenet: "Ma che dici"? La replica alla showgirl sui figli in tarda età

"Ma che dici?". Caterina Balivo ha così risposto a Samantha De Grenet dopo le sue affermazioni in studio. Lo ha fatto citando come esempio proprio Enzo Paolo e Carmen, genitori felici e presenti per la loro Maria, avuta dalla Russo a 60 anni. Balivo ha poi parlato di tutte quelle donne che, purtroppo, lasciano i figli soli a 30 anni per via di tumori e brutte malattie, lasciandoli orfani e senza una figura genitoriale. Non è la prima volta che la conduttrice si schiera a favore o contro persone che fanno parte del suo salotto, anche da tempo e in maniera continuativa. Il suo stile schietto e senza filtri le ha permesso, nel bene e nel male, di ritagliarsi un posto importante e consolidato nel mondo della televisione italiana. Soprattutto nel corso di puntate come questa, che trattano temi attuali e spesso delicati, non perde occasione per dire apertamente quello che pensa.

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Fiori d'acciaio La7 Cinema 14:25

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