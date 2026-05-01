Caterina Balivo e la Rai: qual è il futuro di La Volta buona e l’indiscrezione su Domenica In La carriera di Caterina Balivo sembra essere a un bivio importante, ecco cosa potrebbe accadere a La Volta Buona e la sua posizione in merito al futuro di Domenica In

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Caterina Balivo è ormai da anni uno dei volti di punta di casa Rai, dove occupa da tempo una fascia cruciale per ogni rete come quella pomeridiana, dove non è così semplice riuscire a intercettare il pubblico che si trova davanti alla Tv in quel momento della giornata. La conduttrice sta ora concludendo la sua terza stagione alla guida de "La Volta Buona", è quindi naturale provare a fare un bilancio del programma, dando anche uno sguardo a quello che potrebbe accadere in futuro sia a lei sia al format.

Caterina Balivo e il futuro: il destino de "La Volta Buona"

Riuscire a inserirsi in palinsesto con un format nuovo, dovendo avere a che fare con una concorrenza già consolidata non è semplice. E’ quasi naturale dover mettere in conto una fase di "rodaggio", per poi valutare in maniera più consapevole il riscontro dei telespettatori. Un ragionamento come questo possiamo applicarlo alla situazione di Caterina Balivo, ormai da tre stagioni è al timone de "La Volta Buona", in onda ogni pomeriggio su Rai1 e capace di regalare momenti all’insegna della leggerezza a chi si trova davanti alla Tv, cosa che sarebbe fondamentale avere in questa fase della giornata.

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Anno dopo anno il riscontro dei telespettatori è cresciuto, smentendo così lo scetticismo che c’era all’inizio, soprattutto dopo che Serena Bortone, alla guida di "Oggi era un altro giorno", era riuscita a unire intrattenimento e argomenti più seri. E’ quindi una scelta quasi obbligata da parte dell’emittente di Stato voler puntare ancora su di lei e pensare di riproporre ancora il programma a partire dal prossimo settembre. Doversi destreggiare con "Uomini e donne", pilastro di Canale 5, è spesso complesso, mala conduttrice napoletana ha dimostrato di saperlo fare al meglio grazie anche a un’oculata scelta degli ospiti che si siedono sul suo divano.

Le voci su "Domenica In"

Nonostante questo, il nome della 46enne napoletana è stato recentemente associato a uno dei programmi storici di casa Rai, ovvero "Domenica In", arrivata a un bivio. Salvo stravolgimenti, infatti, Mara Venier non sarà alla guida della nuova edizione, per questo in viale Mazzini si sta cercando di capire chi possa raccogliere la sua eredità.

I papabili sono diversi, in pole position sembra esserci Alberto Matano, grande amico della conduttrice, che lo vedrebbe inevitabilmente bene come suo possibile successore. Non si possono però scartare del tutto le piste che portano a Francesca Fialdini, in onda ogni domenica proprio dopo "Domenica In", ma soprattutto quello della Balivo, vista di buon occhio da alcuni per svecchiare un format che da troppo tempo è uguale a se stesso, caratterizzato da una serie di interviste a ospiti visti e rivisti, per questo ritenuto poco adatto ai giovani.

La conduttrice ha ora l’età e l’esperienza giusta per assumere un incarico così importante, ma con ogni probabilità dovrà accantonare, almeno momentaneamente questo sogno, specialmente dopo la conferma de "La Volta Buona". Il volto de "La Vita in Diretta" appare infatti la giusta via di mezzo tra la tradizione che associamo alla "zia Mara" e una svolta che appare necessaria, ma che potrebbe essere allo stesso tempo rischiosa. Caterina potrebbe però essere un’ipotesi importante per i vertici Rai in un futuro a breve termine, così da premiarla per i risultati raggiunti.

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