Ballando con le stelle, Aurora Ramazzotti in pista e “Goffredo mammo”: Caterina Balivo fa arrabbiare il web. Perché La conduttrice ha definito “mammo” il marito di Aurora Ramazzotti, che si occupa del figlio mentre lei è a Ballando: sui social il termine divide.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

C’è una parola, pronunciata quasi con leggerezza, che durante una puntata televisiva può diventare improvvisamente il centro della discussione. È quello che è successo a Caterina Balivo, protagonista di un momento destinato a far discutere sui social. Durantela la puntata de La volta buona, la conduttrice ha parlato con Aurora Ramazzotti della sua esperienza a Ballando con le stelle e della gestione familiare durante il programma. Nel corso della conversazione è entrato anche Goffredo Cerza, compagno di Aurora e padre del piccolo Cesare. L’uomo è rimasto a Milano mentre Ramazzotti è impegnata a Roma con le prove e le puntate dello show. Ed è proprio riferendosi a lui che Balivo ha utilizzato il termine "mammo".

Caterina Balivo chiama Goffredo Cerza "mammo": cosa è successo a La volta buona

La conversazione nasce dal racconto di Aurora Ramazzotti sul rapporto tra il figlio Cesare e la sua partecipazione a Ballando con le stelle. L’influencer, che ha trionfato nella prima puntata del game show, ha spiegato di aver preparato il bambino al suo debutto, mostrandogli le prove generali e i video delle esibizioni. A quel punto Balivo ha spostato l’attenzione sul ruolo di Goffredo Cerza, rimasto a Milano con il figlio mentre Aurora è impegnata professionalmente a Roma. La domanda della conduttrice è stata:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Tuo marito che fa, il mammo a Milano?"

Ramazzotti ha risposto con un sorriso, aggiungendo: "Eh vabbè, poverino dai, per una volta…". Ha poi spiegato di aver aspettato a lungo prima di dedicarsi a un’esperienza come quella di Ballando e di avere bisogno di concentrarsi sul lavoro. Il tono dello scambio era chiaramente leggero e affettuoso e non sembrava esserci alcuna volontà di sminuire il ruolo del padre. Eppure, proprio quel termine ha riacceso una riflessione sulla differenza con cui, ancora oggi, vengono raccontati madri e padri quando si occupano dei figli.

La parola "mammo" divide il web: le reazioni degli utenti

Il video della conversazione andata in scena nel salotto di La volta buona è stato rilanciato sui social, dove diversi utenti hanno contestato soprattutto l’utilizzo della parola "mammo". Il punto sollevato da molti commentatori è semplice: se un padre si prende cura del proprio figlio, non sta facendo qualcosa che normalmente spetterebbe alla madre. Sta facendo il padre. Tra i commenti più polemici si legge: "Siamo ancora a questo? Sì", mentre un’altra utente scrive: "Siamo stanche, Caterì". Qualcuno parla invece di "tristezza", criticando l’idea che un padre impegnato nella quotidianità del figlio venga ancora percepito come un’eccezione.

C’è qualcuno che scrive: "Non abbiamo proprio nessuna prospettiva di evolvere", seguito da chi definisce questa mentalità "Il Medioevo italiano". La polemica, quindi, non sembra riguardare Caterina Balivo, che ha pronunciato quella frase senza alcun significato ironico o polemico, ma più il significato che ancora oggi può assumere una parola apparentemente innocua. In fondo, non c’è nulla di straordinario nel fatto che Goffredo si occupi del piccolo Cesare mentre Aurora lavora: è semplicemente un genitore che si prende cura di suo figlio. Ed è forse proprio questo il punto emerso dalla discussione online: nel 2026 dovrebbe essere sempre meno necessario distinguere tra una madre che "fa la mamma" e un padre che, quando si occupa dei figli, diventa un "mammo". Il padre è padre, anche quando cambia un pannolino, prepara la cena, accompagna il figlio a scuola o resta a casa mentre la compagna lavora.

Potrebbe interessarti anche