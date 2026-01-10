Caterina Balivo, malore e ricovero in Argentina: il racconto del marito Guido Maria Brera Caterina Balivo ha accusato un malore in aeroporto durante il rientro dall’Argentina: il marito Guido Maria Brera racconta i soccorsi immediati e le rassicurazioni sul suo stato di salute

A distanza di alcuni giorni dall’accaduto, emergono nuovi dettagli sul malore che ha coinvolto Caterina Balivo durante il viaggio di rientro dalle vacanze di Capodanno in Argentina. Un episodio ormai superato, che aveva però destato preoccupazione quando la conduttrice si era sentita male in aeroporto, svenendo al gate e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Caterina Balivo e il malore in Argentina

Secondo quanto riportato dai media e dai racconti della famiglia, Caterina Balivo è stata immediatamente assistita dal personale aeroportuale e dai paramedici presenti sul posto. La conduttrice è stata stabilizzata sul momento e successivamente trasferita in ospedale per ulteriori controlli.

In ospedale, le sono state somministrate flebo di sali e sono stati monitorati parametri vitali e glicemia. Gli esami hanno subito escluso complicazioni gravi, e già nelle prime ore la situazione risultava sotto controllo.

Il racconto del marito Guido Maria Brera

A rendere pubblico l’episodio è stato il marito della conduttrice di La Volta buona, Guido Maria Brera, che ha condiviso su Instagram un lungo messaggio in forma di lettera, mescolando ironia, gratitudine e rassicurazioni.

"Voglio raccontarti che in Argentina funziona tutto alla grande. I taxi che quando li chiami ti rispondono subito e arrivano puntuali, gli autobus che passano in orario, Aerolineas Argentinas che quando svieni al gate ti manda un suo delegato e ti riprotegge subito sui voli successivi e infine… i medici! E i paramedici! E ti fanno flebo di sali, ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore. E tutti che votano Milei, te lo giuro".

Come sta ora Caterina Balivo

Dopo l’episodio, Guido Maria Brera ha voluto rassicurare fan e follower sulle condizioni della moglie, precisando che non si è trattato di nulla di grava:

"Ps Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto".

La conduttrice, dopo alcune ore di osservazione, ha reagito bene alle cure e non ha riportato conseguenze. Il viaggio di rientro è stato riprogrammato senza problemi, e la situazione è tornata rapidamente sotto controllo.

Caterina Balivo e i successi a La Volta buona

Il malore ‘sudamericano’, insomma, è stato superato bene da Balivo, che da mercoledì 7 gennaio è tornata al timone di La Volta buona nel pomeriggio di Rai 1. Il programma della conduttrice napoletana sta vivendo un ottimo momento di forma, conquistando ascolti ottimi e in crescita costante nonostante la concorrenza agguerrita di Uomini e Donne e Ore 14. Partita a settembre con una media del 12.3%-14.9% di share, la trasmissione ha guadagnato pubblico nel corso delle settimane fino a raggiungere il 15.3%-17.5% di share del mese di dicembre. Una risultato ottimo e per certi versi inatteso, che permetterà quasi certamente alla Balivo di strappare la riconferma nella prossima stagione.

