Balivo a Canzonissima, Milly Carlucci esagera: l’all in (costosissimo) della Rai per affondare Amici 25
In occasione del ritorno in tv dello show musicale tra i giurati ci saranno anche la conduttrice de La Volta Buona e Giacomo Maiolini: ecco il cast completo
Milly Carlucci non bada a spese. In occasione del ritorno in tv di Canzonissima, infatti, la Rai ha deciso di fare le cose in grande e di ‘regalare’ alla conduttrice un cast di primo livello. Dopo avere svelato cantanti e super-ospiti, si è passati alla giuria; come annunciato da Milly nella conferenza stampa di presentazione dello show, oltre Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi e Simona Izzo ci saranno anche Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. Scopriamo tutti i dettagli e il cast al completo.
Canzonissima, Caterina Balivo giurata: l’ultimo ‘colpo’ di lusso di Milly Carlucci
Mancano poco più di 48 ore all’atteso ritorno in tv di Canzonissima. Lo storico varietà Rai tornerà in onda a più di mezzo secolo dall’ultima edizione e, per l’occasione – come detto – Milly Carlucci ha avuto pressoché carta bianca per assemblare un cast stellare senza badare a spese. L’obiettivo ovviamente, è quello di ostacolare il successo del Serale di Amici 25, da anni irraggiungibile in prima serata. Milly si ritroverà contro la corazzata Maria De Filippi (come accade in autunno con Ballando con le Stelle a sfidare Tú sí que vales), ma potrà contare sul ‘portafoglio’ della Rai. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Canzonissima, infatti, la conduttrice ha sparato gli ultimi ‘fuochi d’artificio’ rivelando la presenza di Caterina Balivo e Giacomo Maiolini in giuria. La conduttrice de La Volta Buona (che ha già lavorato con Milly a Il Cantante Mascherato) e il discografico ‘padre’ dell’eurobeat sono gli ultimi colpi e si andranno ad aggiungere a Claudio Cecchetto, Simona Izzo, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi e Francesca Fialdini.
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Tutti i protagonisti del ritorno in tv di Canzonissima: svelato il sistema di voto
I ‘magnifici 7’ assoldati da Milly Carlucci rappresenteranno dunque una componente fondamentale del sistema di voto di Canzonissima 2026, al via il prossimo 21 marzo in prima serata su Rai 1. Nella votazione sarà coinvolto anche il pubblico (tramite social) e i cantanti stessi (che non saranno veri e propri concorrenti), i quali potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria. I protagonisti – ricordiamo – saranno 14 ‘Big’. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti:
- Arisa
- Elettra Lamborghini
- Elio e le Storie Tese
- Enrico Ruggeri
- Fabrizio Moro
- Fausto Leali
- Irene Grandi
- Jalisse
- Leo Gassmann
- Malika Ayane
- Michele Bravi
- Paolo Jannacci
- Riccardo Cocciante
- Vittorio Grigolo
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