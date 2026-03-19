Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Balivo a Canzonissima, Milly Carlucci esagera: l’all in (costosissimo) della Rai per affondare Amici 25

In occasione del ritorno in tv dello show musicale tra i giurati ci saranno anche la conduttrice de La Volta Buona e Giacomo Maiolini: ecco il cast completo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Milly Carlucci non bada a spese. In occasione del ritorno in tv di Canzonissima, infatti, la Rai ha deciso di fare le cose in grande e di ‘regalare’ alla conduttrice un cast di primo livello. Dopo avere svelato cantanti e super-ospiti, si è passati alla giuria; come annunciato da Milly nella conferenza stampa di presentazione dello show, oltre Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi e Simona Izzo ci saranno anche Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. Scopriamo tutti i dettagli e il cast al completo.

Canzonissima, Caterina Balivo giurata: l’ultimo ‘colpo’ di lusso di Milly Carlucci

Mancano poco più di 48 ore all’atteso ritorno in tv di Canzonissima. Lo storico varietà Rai tornerà in onda a più di mezzo secolo dall’ultima edizione e, per l’occasione – come detto – Milly Carlucci ha avuto pressoché carta bianca per assemblare un cast stellare senza badare a spese. L’obiettivo ovviamente, è quello di ostacolare il successo del Serale di Amici 25, da anni irraggiungibile in prima serata. Milly si ritroverà contro la corazzata Maria De Filippi (come accade in autunno con Ballando con le Stelle a sfidare Tú sí que vales), ma potrà contare sul ‘portafoglio’ della Rai. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Canzonissima, infatti, la conduttrice ha sparato gli ultimi ‘fuochi d’artificio’ rivelando la presenza di Caterina Balivo e Giacomo Maiolini in giuria. La conduttrice de La Volta Buona (che ha già lavorato con Milly a Il Cantante Mascherato) e il discografico ‘padre’ dell’eurobeat sono gli ultimi colpi e si andranno ad aggiungere a Claudio Cecchetto, Simona Izzo, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi e Francesca Fialdini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tutti i protagonisti del ritorno in tv di Canzonissima: svelato il sistema di voto

I ‘magnifici 7’ assoldati da Milly Carlucci rappresenteranno dunque una componente fondamentale del sistema di voto di Canzonissima 2026, al via il prossimo 21 marzo in prima serata su Rai 1. Nella votazione sarà coinvolto anche il pubblico (tramite social) e i cantanti stessi (che non saranno veri e propri concorrenti), i quali potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria. I protagonisti – ricordiamo – saranno 14 ‘Big’. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti:

  • Arisa
  • Elettra Lamborghini
  • Elio e le Storie Tese
  • Enrico Ruggeri
  • Fabrizio Moro
  • Fausto Leali
  • Irene Grandi
  • Jalisse
  • Leo Gassmann
  • Malika Ayane
  • Michele Bravi
  • Paolo Jannacci
  • Riccardo Cocciante
  • Vittorio Grigolo

Potrebbe interessarti anche

Milly Carlucci

Canzonissima, regolamento (assurdo) e caos concorrenti: Milly Carlucci già travolta dalle polemiche. Perché

Il ritorno in tv dello show il prossimo 21 marzo vedrà in sfida solo le canzoni, eli...
Milly Carlucci - Arisa

Canzonissima, c’è anche Arisa contro Amici: Milly Carlucci esagera e Maria De Filippi rischia un flop clamoroso

Dopo l’annuncio di Malika Ayane arriva un’altra protagonista dell’ultima edizione de...
francesca fialdini

Francesca Fialdini, il nuovo lavoro su Rai 1 (accettato in diretta): cosa farà a Canzonissima con Milly Carlucci

La conduttrice di Da noi... a ruota libera sarà uno dei sette giudici dello show che...
Milly Carlucci

Canzonissima 2026, il cast di Milly Carlucci è ufficiale: da Irene Grandi a Leo Gassmann, chi ci sarà

Milly Carlucci riporta in tv Canzonissima e rispolvera i protagonisti di Sanremo 202...
riccardo cocciante canzonissima

Riccardo Cocciante, scoppia il caso a Canzonissima. Annunciato tra i concorrenti, lui smentisce: "Perché dovrei?"

Riccardo Cocciante smentisce la partecipazione come concorrente al nuovo show di Rai...
Milly Carlucci - Elio

Canzonissima, Milly Carlucci avrà un cast stellare: ufficiale anche Elio e le Storie tese (con nuovo regolamento)

Gli ‘Elii’ hanno rivelato che prenderanno parte alla nuova edizione dello show, che ...
Milly Carlucci

Canzonissima, Massimo Ranieri verso il sì. Cast super ma il sogno (infranto) di Milly Carlucci è in giuria

Dopo l’annuncio di Riccardo Cocciante concorrente si susseguono nuovi rumor: Malika ...
Milly Carlucci

Canzonissima, doppio colpo di Milly Carlucci: Enrico Ruggeri e la rivelazione di Sanremo 2026

Al via da sabato 21 marzo la nuova edizione di "Canzonissima", condotto da Milly Car...
Sognando Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci

Milly Carlucci ufficializza Canzonissima (e la Rai sborsa): giuria con stelle per scongiurare il flop

Lo storico varietà musicale della tv di Stato tornerà in onda a più di mezzo secolo ...

Explore Minnesota

Minnesota selvaggio

Un'avventura in cui perdersi tra laghi, foreste e cascate mozzafiato

LEGGI

Personaggi

Arisa

Arisa
Patty Pravo

Patty Pravo
Raimondo Todaro

Raimondo Todaro
Fabrizio Moro

Fabrizio Moro

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963