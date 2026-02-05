Caterina Balivo affianca un big della comicità italiana al cinema: il cameo 'segreto' e dove vederlo L’amatissima conduttrice Rai apparirà in un breve cameo all’interno di una pellicola attesissima, co-prodotta proprio dal marito Guido Maria Brera.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Grande sorpresa per i fan di Caterina Balivo: l’amatissima conduttrice di Aversa, nonché volto noto della Rai attualmente alle redini de La volta buona, debutterà sul grande schermo con un piccolo cameo in uno dei film più attesi dell’anno. Un’incursione nel mondo del cinema che la vedrà al fianco di un big della comicità italiana: Christian De Sica. In quale film la vedremo? La pellicola in questione è Agata Christian, il nuovo progetto cinematografico diretto da Eros Puglielli, in uscita nelle sale giovedì 5 febbraio: ecco tutti i dettagli.

Caterina Balivo nel film ‘Agata Christian’: cosa farà

Caterina Balivo, da ormai diversi anni conduttrice televisiva della rete ammiraglia Rai, questa volta vestirà i panni di una conduttrice televisiva proprio nel film "Agata Christian – Delitto sulle nevi", la nuova commedia diretta da Eros Puglielli che arriverà nelle sale cinematografiche il 5 febbraio 2026. Nel suo cameo, che apre la pellicola, la conduttrice interpreta sé stessa alla guida di un programma di cronaca nera, introducendo così il pubblico nell’universo del celebre criminologo Christian Agata (interpretato dall’iconico Christian De Sica), protagonista assoluto della storia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un dettaglio che rende questa partecipazione ancora più interessante è il legame dal punto di vista produttivo: il film è infatti coprodotto da Medusa Film e Be Water Film, ovvero la divisione cinematografica della media company Be Water, società diretta da Guido Maria Brera, marito della Balivo dal 2014. Un intreccio professionale e familiare che aggiunge un ulteriore elemento di curiosità a questa collaborazione cinematografica.

Agata Christian – delitto sulle nevi: la trama del nuovo film

"Agata Christian – Delitto sulle nevi" è una commedia gialla ambientata tra le suggestive vette della Valle d’Aosta. La trama ruota attorno a Christian Agata, celebre criminologo dall’animo sarcastico e dal formidabile intuito, che viene invitato dalla potente famiglia Gulmar, magnati dell’industria dei giochi da tavolo, a fare da testimonial per il rilancio del loro storico gioco "Crime Castle". Quello che doveva essere un tranquillo weekend promozionale si trasforma rapidamente in un vero caso da risolvere quando il patriarca Carlo Gulmar, dopo aver annunciato di voler mantenere il controllo dell’azienda revocando la cessione a una start-up, viene trovato morto in circostanze misteriose, con il volto affondato in una torta e un colpo di fucile fatale.

Con una valanga che isola la villa dal resto del mondo, trasformandola in una trappola claustrofobica, il detective si trova costretto a indagare tra segreti di famiglia, tensioni irrisolte e false piste. Ad affiancarlo c’è il brigadiere Gianni Cuozzo (interpretato da Lillo Petrolo), un poliziotto di provincia ingenuo ma animato da un sincero spirito di giustizia, nonché suo fan sfegatato. Nel cast stellare, anche Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani, Ilaria Spada e il rapper Tony Effe.

Potrebbe interessarti anche