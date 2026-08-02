Caterina Balivo svela la battaglia in famiglia e il veto dei figli: "E io ne sono anche felice" "Non fai mai una foto con loro?": la conduttrice risponde ai fan e svela un retroscena sull'assenza dei suoi ragazzi nei suoi contenuti Instagram

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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C’è una domanda che, in questa era di condivisioni social in cui, se la vita non viene condivisa pubblicamente tra post, reel e contenuti sembra quasi non essere vissuta realmente, tutti i genitori a un certo punto si fanno: "Mostrare o no i propri figli sui propri canali social?"

Caterina Balivo e i figli sui social, il retroscena della richiesta di Guido Alberto e Cora

Un dubbio che hanno tutti, figurarsi i volti noti che, di fatto, con i social continuano il loro lavoro online, rinsaldando il proprio rapporto con il pubblico ma anche le propria popolarità che è, in parte, ciò che poi vendono sul loro speciale mercato del lavoro.

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E allora ecco che c’è chi approfitta di avere in casa uno o due bei bimbi biondi e con gli occhioni azzurri per renderli protagonisti di teneri scatti e video buffi legati alle loro giornate e alla loro prima scoperta del mondo e chi, invece, preferisce tenerli del tutto fuori non solo dagli obiettivi di fotocamere e telecamere professionali ma anche da quelli più casalinghi dei nostri smartphone.

A fare questa scelta, tra gli altri personaggi amatissimi della tv, c’è anche Caterina Balivo che, nelle scorse, ore, ha risposto alla curiosità di una fan che si chiedeva proprio perché, una madre contenta come lei dei suoi due figli, non li abbia praticamente mai mostrati sui suoi social, pur essendo, da questo punto di vista, attivissima. "Scusa Caterina, ma i tuoi figli sono diventati grandi, non fai mai una foto con loro?" chiede un follower e la risposta della conduttrice campana è molto chiara: "Non vogliono, e io rispetto la loro scelta", scrive Balivo, che poi aggiunge anche: "Ti dirò, io ne sono felice".

Ecco spiegato il motivo per cui non vedremo probabilmente mai uno scatto che vede Caterina mamma insieme ai due figli Guido Alberto, oggi tredicenne, e Cora che ha 9 anni. Via libera quindi a scatti che vedono la conduttrice in vacanza, dietro le quinte del suo lavoro, godersi il tempo libero, consigliare libri e film, magari anche in compagnia del marito, Guido Maria Brera, come avvenuto già più volte in questa estate, per esempio in occasione del matrimonio di Tommaso Paradiso con Carolina Sansoni all’Argentario e in altre situazioni di relax e vacanza, ma non solo. Per i due figli della conduttrice de La Volta Buona invece, finché non saranno loro stessi a togliere il "veto", i fan dovranno accontentarsi dei racconti della madre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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