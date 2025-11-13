"Caterina Balivo a Ballando con le stelle”: cosa farà (e perché con Selvaggia Lucarelli può finire male) Caterina Balivo potrebbe scendere sulla pista di Ballando con le Stelle come Ballerina per una Notte: la diatriba con Selvaggia Lucarelli promette scintille.

Caterina Balivo sta per arrivare a Ballando con le Stelle. La conduttrice de La Volta Buona potrebbe scendere in pista come "Ballerina per una Notte". La notizia è stata rivelata in anteprima dal giornalista Gabriele Parpiglia. Al momento non si sa ancora in quale puntata sarà ospite, ma l’attesa dei fan è altissima.

Caterina Balivo ballerina per una notte: cosa aspettarsi

"La conduttrice del pomeriggio sale sul palco del sabato sera. Ospitata bomba in arrivo. Dal salotto TV alla pista da ballo", ha annunciato Parpiglia. La partecipazione della Balivo promette di portare una ventata di freschezza nello show, soprattutto per la sua capacità di intrattenere e per la simpatia che ha sempre dimostrato anche nelle interviste e negli approfondimenti televisivi. Milly Carlucci, da anni, tenta di convincere la 45enne di Aversa a partecipare come concorrente, ma senza successo. Stavolta però sarebbe riuscita a strapparle il ‘sì" per scendere in pista almeno per una puntata, che magari potrebbe essere il preludio a una sua partecipazione futura come concorrente. Balivo non sarà l’unica sorpresa di questa seconda parte della stagione di Ballando con le stelle: anche Ilaria D’Amico è tra le papabili ballerine per una notte, secondo rumors circolati ieri. Il dance show di Rai 1 sabato ha celebrato sabato scorso la settima puntata e chiuderà i battenti sabato 20 dicembre 2025, con sei appuntamenti ancora da vivere

Balivo e l’universo Ballando con le stelle

Anche senza essere mai scesa in pista, Caterina ha sempre avuto un impatto significativo su Ballando con le Stelle grazie al suo salotto televisivo de La Volta Buona. In queste settimane, ospiti come Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Filippo Magnini, Nancy Brilli, Francesca Fialdini, Raimondo Todaro hanno animato il programma pomeridiano di Rai con confessioni, battibecchi e polemiche, spesso generate dalle osservazioni e dagli interventi della conduttrice. La sua presenza indiretta ha contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico, facendo emergere dinamiche e curiosità tra i fan. Ora, con la partecipazione in prima persona, l’attesa è tutta per vedere se la Caterina saprà conquistare anche i voti della giuria, in particolare quelli della temuta Selvaggia Lucarelli.

Balivo contro Lucarelli: scintille assicurate

Il vero spettacolo, infatti, potrebbe arrivare proprio dal confronto faccia a faccia tra Balivo e Selvaggia Lucarelli. Le due non si amano di certo: qualche settimana fa Lucarelli aveva preso di mira Balivo per la vendita online di scarpe usate, accusandola di sfruttare il pubblico dei feticisti dei piedi. Nella sua newsletter, la giudice ha scritto senza giri di parole: "Chi è la conduttrice milionaria che vende articoli come questo nel suo sconcertante Vinted? E perché? Non è che lo fa proprio per attirare chi ama particolarmente le scarpe usate e i piedi?" Balivo ha replicato indirettamente su Instagram, con un video che molti hanno interpretato come una frecciatina verso la giudice. Metterle una di fronte all’altra in pista è una mossa che promette scintille.

