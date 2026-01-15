Dragon Trainer 2, Cate Blanchett torna a volare con i draghi nel film live-action: l'attrice premio Oscar sarà ancora Valka
Cate Blanchet pronta a rivestire i panni di Valka in Dragon Trainer 2 live-action
Il regista Dean DeBlois sta lavorando ad un nuovo progetto, ovvero Dragon Trainer 2 (live action) dopo aver diretto l’omonima trilogia animata di "Dragon Trainer 2" del 2014 e "Dragon Trainer – Il mondo nascosto" del 2019, incassando 1,6 miliardi di dollari. A seguito del successo ottenuto con il remake live-action del 2025, che ha incassato 646 milioni di dollari al botteghino globale, il regista canadese ha scelto Cate Blanchett come protagonista per il secondo capitolo. L’attrice torna ad interpretare Valka per l’emozione di tutti i suoi fans.
Dragon Trainer 2 live-action, Cate Blanchett torna protagonista
Celebre saga d’animazione firmata DreamWorks e ispirata ai romanzi di Cressida Cowell, Dragon Trainer è ambientato nel fantastico mondo vichingo di Berk, racconta l’amicizia inaspettata tra Hiccup, un giovane vichingo fuori dagli schemi, e Sdentato, un drago Furia Buia. Attraverso un’avventura fantastica, mista ad umorismo ed emozione, i film esplorano temi personali come il coraggio e la crescita personale, oltre che sociali come l’accettazione del diverso e il legame tra esseri umani e natura. La trilogia è una chicca dell’animazione mondiale e a seguito del successo ottenuto dai primi tre capitoli, lo stesso regista Dean DeBlois, ha deciso di girare una versione live action nel 2025 e adeso sta lavorando al secondo capitolo: "Dragon Trainer 2". La notizia appena trapelata da Hollywood è che la protagonista, nel ruolo di Valka, sarà ancora Cate Blanchet, riprendendo il ruolo che aveva doppiato nella trilogia animata originale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cate Blanchett: chi è la protagonista di Dragon Trainer 2 live-action
Tra le attrici più apprezzate e versatili del cinema contemporaneo, Cate Blanchett è, senza ombra di dubbio, il personaggio ideale per il nuovo progetto live-action di Dragon Trainer. Nata in Australia nel 1969, ha costruito una carriera straordinaria spaziando con naturalezza tra cinema d’autore, grandi produzioni hollywoodiane e teatro, una passione che l’ha fatta appassionare alla recitazione e che non ha mai abbandonato. Vincitrice di due Premi Oscar, è celebre per interpretazioni intense e raffinate in film come Elizabeth, The Aviator, Il Signore degli Anelli, Blue Jasmine e Carol. La sua eleganza, la profondità dei personaggi e la capacità di trasformarsi completamente a ogni ruolo l’hanno resa un punto di riferimento artistico e una figura di grande prestigio nel panorama internazionale. Oltre al talento messo in mostra davanti la telecamera, Cate Blanchet è divenuta icona di stile grazie alle sue apparizioni, colme di stile, alle varie mostre cinematografiche in giro per il mondo. Lontana dalla telecamere è apprezzata anche per il suo impegno sociale, nel quale sostiene attivamente cause legate all’ambiente, ai diritti umani e alla parità di genere.
Potrebbe interessarti anche
Dragon Trainer, il film live-action finalmente disponibile sulle piattaforme (ma c'è un problema): dove vederlo
Il film live-action Dragon Trainer è finalmente disponibile anche in streaming sulle...
Robin Williams, stasera in TV il suo gioiello (quasi) dimenticato: un film davvero imperdibile
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 25 dicembre 2025: dalla...
Stasera in tv (25 dicembre), sfida tra big a Natale: Alberto Angela contro Federica Panicucci (e Amadeus rischia)
Cosa vedere oggi in prima serata: Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1 co...
Dopo 25 anni, George Clooney torna sullo schermo con il film più atteso di sempre e il cast storico della trilogia originale
Dopo decenni, la squadra simbolo del cinema torna compatta nella saga diretta Steven...
House of the Dragon, svolta clamorosa per la serie: quanto durerà davvero la saga dei Targaryen
La saga dei Targaryen si avvia verso il traguardo: HBO conferma la durata della seri...
Harrison Ford, stasera in Tv il suo film più acclamato: un capolavoro che lo ha reso leggenda
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 24 dicembre 2025: dal...
La Bella e la Bestia torna al cinema: Disney punta tutto sul cattivo
Gaston, il cattivo de La Bella e la Bestia, avrà un film tutto suo: Disney annuncia ...
Rapunzel torna in carne e ossa: Disney svela la coppia a sorpresa del live-action (e divide i fan storici)
Disney ha svelato il cast del live-action Rapunzel - L'Intreccio della Torre: due st...