Cate Blanchett, la sua sfida più audace è a Oxford: la star premio Oscar diventa docente e insegnerà nella classe dei grandi del cinema L'attrice due volte premio Oscar apre un nuovo capitolo della sua vita: lascia temporaneamente il set e approda a Oxford come docente di teatro contemporaneo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è una nuova docente a Oxford, e il suo curriculum parla da solo. Cate Blanchett, tra le attrici più acclamate della sua generazione, è stata nominata titolare della cattedra "Cameron Mackintosh" di teatro contemporaneo al St Catharine’s College. L’attrice australiana, due premi Oscar in bacheca, si prepara così a vivere un capitolo nuovo della sua carriera, portando la sua esperienza artistica dentro una delle università più prestigiose e ammirate del mondo. Di seguito, i dettagli.

Cate Blanchett professoressa a Oxford: "Un’opportunità elettrizzante di dialogo con la nuova generazione"

Cate Blanchett inaugura una nuova fase della sua carriera entrando nel mondo accademico. L’attrice australiana, vincitrice di due Premi Oscar, è stata nominata docente ospite di teatro contemporaneo al St Catherine’s College dell’Università di Oxford per il prossimo anno accademico. Entusiasta del nuovo incarico, Blanchett ha dichiarato: "Un’opportunità elettrizzante di dialogo con la nuova generazione. Non vedo l’ora di lanciarmi in questa folle avventura creativa". La sua nomina la colloca accanto a grandi figure della cultura e del teatro internazionale che hanno ricoperto lo stesso ruolo, tra cui Stephen Sondheim, Ian McKellen, Arthur Miller, Tom Stoppard, Stephen Fry ed Es Devlin.

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Nel corso del suo mandato parteciperà a incontri, conferenze e momenti di confronto con studenti e docenti, favorendo il dialogo tra università e mondo artistico. L’attrice ha inoltre sottolineato il valore dell’arte affermando che "L’arte rompe le frontiere dell’immaginazione, interroga la realtà e la mette alla prova".

Dragon Trainer 2, Cate Blanchett sarà nel sequel del film live action

Contemporaneamente all’attività accademica, Cate Blanchett tornerà presto sul palco londinese con Electra/Persona, diretta da Benedict Andrews, e sarà inoltre tra i protagonisti del secondo capitolo live action di Dragon Trainer, dove interpreterà nuovamente Valka, la madre di Hiccup. Il film prosegue le avventure di Hiccup (Mason Thames), giovane vichingo dell’isola di Berk e figlio del capo Stoick l’Immenso (Gerard Butler), che grazie al suo legame con il drago Sdentato ha contribuito a porre fine all’antica ostilità tra vichinghi e draghi. Diretto e scritto da Dean DeBlois, il sequel è ambientato cinque anni dopo gli eventi precedenti.

Hiccup, ormai ventenne, intraprende una nuova avventura insieme ai suoi amici, durante la quale ritrova la madre scomparsa Valka e affronta un pericoloso nemico deciso a conquistare il mondo con un esercito di draghi. Nel cast figurano anche:

Nico Parker nel ruolo di Astrid Hofferson

Julian Dennison come Gambedipesce Ingerman

Bronwyn James

Harry Trevaldwyn

L’uscita nelle sale statunitensi è prevista per l’11 giugno 2027.

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