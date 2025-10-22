Dal tavolo alla TV: Netflix punta tutto su queste nuove serie tratte da giochi famosissimi Da Monopoly a Cluedo: Netflix è pronta a puntare su famosissimi giochi da tavolo per trarre nuove serie TV entusiasmanti per il suo pubblico

Dopo aver raccontato storie tratte da fumetti, libri, videogiochi o vicende realmente accadute, Netflix è pronta a trasformare in serie TV anche dei giochi da tavolo. E non parliamo di giochi qualunque ma di titoli famosissimi, che ancora oggi attirano milioni di appassionati. In questo articolo non solo vi parleremo di serie già disponibili sulla piattaforma, ma soprattutto dei prossimi progetti di Netflix tratti da giochi da tavolo celebri.

Giochi da tavolo famosissimi su Netflix: due serie TV sono già disponibili in streaming

Sulla piattaforma streaming è già disponibile la serie Exploding Kittens, una commedia animata per adulti che unisce l’umorismo dissacrante e l’arte del fumettista Matthew Inman. Tratta dal celeberrimo gioco da tavolo, racconta la lotta tra il bene e il male attraverso le figure di due gatti parlanti che altri non sono che l’incarnazione di Dio e della sua nemica, la figlia di Satana. Entrambi giungono sulla Terra per vivere con gli esseri umani e lo fanno proprio sotto forma di gatti. Ciò che ne consegue è esilarante. Ricordiamo che su Netflix è disponibile anche Stranger Things, che pur portando in scena una storia nuova, trae ispirazione dal gioco Dungeons & Dragons.

Anche l’amatissimo gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering approderà prossimamente su Netflix sotto forma di serie TV animata. La produzione è in realtà in atto da tempo presso Legendary Pictures e Television, ma ha vissuto una serie di difficoltà. Di recente, lo sceneggiatore Terry Matlas ha aggiornato sul progetto, dichiarando: "Gli episodi sono già stati scritti. Ma l’animazione richiede davvero molto tempo." Attualmente è in atto il casting per quello che, come sottolineato dall’autore, non sarà un anime ma un "grande, gigantesco, vasto festival di meraviglie in CGI".

Giochi che hanno fatto la storia: Netflix punta tutto su questi tre nuovi show

È forse il gioco da tavolo più famoso e giocato al mondo, e presto diventerà uno show per Netflix. Parliamo di Monopoly, che sulla piattaforma streaming arriverà non come una serie TV sceneggiata, bensì come un programma che sarà a metà strada tra il game show e il reality. Il che ci fa pensare che ci saranno dei veri concorrenti nel ruolo di pedine in carne ed ossa sul celebre tabellone da gioco. Lo show è stato descritto come una "competizione su larga scala che è anche un esperimento sociale", che regalerà al pubblico divertimento e suspense.

Netflix è riuscita inoltre ad aggiudicarsi anche i diritti di un altro gioco da tavolo famoso in tutto il mondo: Cluedo. In questo caso si tratta di una vera e propria serie TV, dal titolo Clue, ispirata non solo al gioco ma anche al film del 1985 di Jonathan Lynn, distribuito in Italia con il titolo Signori, il delitto è servito. A produrre la serie sarà Hasbro Entertainment, The Intellectual Property Corporation (IPC) e B17 Entertainment. Al momento, non ci sono dettagli su cast e data d’uscita della serie.

L’ultimo progetto annunciato da Netflix, basato su un gioco da tavolo, è Catan, in cui i giocatori cercano di colonizzare l’omonima isola costruendo strade, insediamenti e città, ottenendo risorse. Essendo una notizia recente, al momento si conosce poco delle modalità di sviluppo, anche se pare che l’accordo punti non soltanto alla realizzazione di una serie a puntate, ma anche a film live-action e animati ambientati nel mondo dei coloni dell’isola di Catan. Un progetto, insomma, molto ambizioso, che sta già attirando la curiosità dei giocatori di tutto il mondo.

