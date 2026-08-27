Il cast ufficiale del Grande Fratello Vip, che parte già spaccato in due (e sarà rivoluzionato) Le ultimissime indiscrezioni sui protagonisti del reality Mediaset, al via il 17 settembre prossimo, scatenano già la fantasia dei fan. Presente anche un'ex di Ciao Darwin.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ormai ci siamo. Il nuovo Grande Fratello Vip aprirà i battenti il prossimo 17 settembre. E in attesa del ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, affiancata dalle due taglienti opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, sono uscite nuove indiscrezioni ‘corpose’ sul cast che andrà ad animare la casa. Fulcro del programma sarà anche il format rivoluzionato, che vedrà due categorie ben separate di concorrenti pronte a ‘spaccare’ il reality Mediaset a metà. E in questo senso i nomi annunciati promettono già scintille. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello Vip, le indiscrezioni sul cast ufficiale

Le ultimissime indiscrezioni sul nuovo cast del Grande Fratello Vip sono state lanciate dall’esperto Gabriele Parpiglia. E al netto dei nomi annunciati – alcuni già nell’aria da tempo – quello che fa ben sperare è il nuovo meccanismo messo in atto dalla produzione. Il programma di Canale 5 ha infatti scelto, questa volta, di dividere i concorrenti in due fazioni. Da una parte i veterani del programma, già abituati alle dinamiche, alle nomination spietate e alle strategie targate GF. Dall’altra, invece, un gruppo di debuttanti alla prima esperienza.

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Nella prima categoria rientrerebbero Guendalina Tavassi, già vicina al reality lo scorso anno, e l’ex gieffina Marina La Rosa, protagonista della primissima edizione del programma. Ci saranno poi l’influencer e cantante Giulia Provvedi, 32 anni, membro del duo Le Donatella insieme alla sorella, e anche l’attore Alex Belli, da poco diventato padre. Infine, tra i nomi già notissimi, quello di Jonathan Kashanian, 45 anni, che tra l’altro ha espressamente rivelato di essere "pazzo" del nuovo compagno della conduttrice Ilary Blasi, Bastian Muller.

Sul lato debuttanti, invece, arriveranno Piera Meloni e soprattutto Federica Morello, modella prorompente ed ex volto di Ciao Darwin. Quest’ultima, durante i provini, si sarebbe presentata raccontando di essere abituata a "festeggiare il compleanno al suo seno". Un indizio molto netto sulla personalità esplosiva delle nuova gieffina.

Gli ultimi nomi annunciati al Grande Fratello Vip

Non vanno poi dimenticati i due nomi confermati di recente. Quello di Andreas Muller, 30 anni, ballerino vincitore di Amici e compagno di Veronica Peparini (si era parlato di una partecipazione in coppia, per loro, ma sarebbe sfumata). E infine Michelle Masullo, modella 28enne apparsa a Pechino Express in squadra con Jo Squillo, di cui si dichiara figlia elettiva. In attesa degli ultimissimi tasselli del cast, le scelte fatte finora dal Grande Fratello dimostrano la voglia di puntare su caratteri forti e storie già al centro dell’interesse pubblico. Più qualche novità notevole, che potrebbe sbaragliare la concorrenza e mettere a soqquadro la Casa fin dal primo giorno.

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