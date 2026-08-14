Cast Grande Fratello Vip, altro annuncio: Ilary Blasi ha la sua star (ma può essere un autogol) Dopo l’annuncio di Giulia Provvedi arriva la conferma della seconda concorrente ufficiale della nuova edizione: torna Valeria Marini (per la quarta volta)

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Valeria Marini torna al Grande Fratello VIP. Dopo l’annuncio di Giulia Provvedi, infatti, la seconda concorrente ufficiale della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi sarà la showgirl, pronta a varcare l’iconica porta rossa e fare il suo ingresso nella casa per la quarta volta. Scopriamo tutti i dettagli.

Valeria Marini, quarta volta al Grande Fratello VIP: un ritorno che divide il pubblico

«Valeria Marini, concorrente ufficiale a settembre». Con questa frase rilanciata nelle sue Instagram Stories ieri la showgirl ha confermato personalmente la sua presenza nella nuova edizione del reality. Un annuncio che, però, non ha suscitato soltanto entusiasmo. Il motivo è evidente: Valeria Marini è ormai una veterana assoluta del Grande Fratello VIP. La prima volta era entrata nella Casa nel 2016, per poi tornare nel 2020 e nel 2021, quando aveva partecipato in coppia con Giacomo Urtis. C’è poi da considerare che soltanto pochi mesi fa Marini era già tornata nella Casa come ospite speciale, trascorrendo diversi giorni insieme ai concorrenti. Ora, invece, rientrerà ufficialmente in gara. Una scelta che sui social ha generato diversi commenti perplessi da parte di chi avrebbe preferito un volto nuovo e una storia ancora tutta da raccontare.

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Il nuovo GF Vip di Ilary Blasi riparte dai volti già visti

Il problema, insomma, non riguarda soltanto Valeria Marini. Anche la prima concorrente ufficiale annunciata, Giulia Provvedi, ha già partecipato al Grande Fratello VIP. La tanto attesa svolta legata all’arrivo di Ilary Blasi, almeno per ora, sembra quindi non essersi concretizzata sul fronte del cast. Il rischio è che il nuovo GF Vip finisca per riproporre quella che per anni è stata la formula del reality targato Alfonso Signorini: una sorta di compagnia di giro composta da personaggi televisivi già abituati ai reality, pronti a tornare periodicamente nella Casa. Anche nella precedente edizione non erano mancati concorrenti già noti al pubblico del programma come Antonella Elia e Adriana Volpe. La scelta di Blasi potrebbe dunque rivelarsi una strada scivolosa: puntare su nomi conosciuti garantisce certamente l’attenzione iniziale, ma può anche dare agli spettatori la sensazione di assistere sempre allo stesso spettacolo. Il pubblico del Gf VIP potrebbe iniziare a chiedere qualcosa di diverso: meno concorrenti da reality "per professione" e più volti capaci di sorprendere davvero.

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