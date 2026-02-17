Grande Fratello Vip, da Achille Costacurta ad Antonella Elia: Ilary Blasi fa sul serio (per evitare il flop)
Il prossimo mese partirà la nuova edizione del reality e proprio in queste ore sono emersi i primi retroscena sui concorrenti: scopriamo di più.
A marzo non arriverà soltanto la primavera, ma anche la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. Visti i risultati non del tutto soddisfacenti delle ultime edizioni e le recenti accuse emerse proprio attorno alla grande macchina del GF, la conduttrice e gli autori stanno ad oggi lavorando per tentare di evitare l’ennesimo flop, e dare vita a un’edizione ricca, seguita e, possibilmente, con uno share quantomeno accettabile. Ecco allora che tra le tante chiacchiere emergono anche i primi retroscena sul possibile cast: chi ci sarà.
Grande Fratello Vip, retroscena sul cast: da Achille Costacurta ad Antonella Elia
Mentre gli addetti ai lavori sono concentrati nel definire gli ultimi dettagli prima della partenza del Grande Fratello Vip 2026, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato quelli che potrebbero essere i nuovi concorrenti. Nella sua lista sarebbero presenti due grandi ritorni: Adriana Volpe ed Antonella Elia, che hanno già partecipato al reality in edizioni passate. A loro si aggiungono Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari, l’illusionista ed ex Iena Marco Berry e la conduttrice e imitatrice Francesca Manzini.
La lista dei concorrenti svelata dalla Marzano riporta anche i nomi dell’ex calciatore Nicola Ventola, dell’ex attrice Ilona Staller e dell’attore Franco Oppini, ex di Alba Parietti e marito dell’astrologa Ada Alberti. Ma le indiscrezioni non finiscono qui, e tra le varie ipotesi emergono anche i nomi della giornalista Claudia Peroni e del ballerino Raimondo Todaro. Direttamente da Temptation Island potrebbero approdare nel cast del GF Vip anche Raul Dumitras, Arianna Mercuri e Sarah Esposito, mentre si vocifera la possibile presenza anche del bonus di Avanti un altro e di una concorrente di Masterchef. Ovviamente queste sono soltanto indiscrezioni, e per avere certezze bisognerà aspettare l’annuncio del cast ufficiale.
GF Vip 2026, quando inizia e quanto dura
Nell’attesa di scoprire chi farà parte del cast ufficiale del Grande Fratello Vip 2026, da quanto rivelato sa Gabriele Parpiglia la nuova edizione del reality dovrebbe iniziare la seconda settimana di marzo (il giorno esatto ancora non è stato rivelato) e proseguire per 10 puntate. Ovviamente non possiamo escludere in partenza anche cambiamenti in corso d’opera, dato che Canale 5 ci ha già abituati nel coso degli anni a reality prolungati a oltranza (anche troppo) e altri bloccati sul nascere o chiusi con largo anticipo. Tutto dipenderà da ciò che Ilary Blasi e gli autori riusciranno a creare, dal cast scelto e dal riscontro del pubblico. Chi vivrà, vedrà.
