Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: dal 29 settembre il Grande Fratello tornerà su Canale 5 con una nuova edizione che promette una rivoluzione radicale rispetto al passato. Dopo mesi di totale silenzio, senza promo, anticipazioni o indiscrezioni sui concorrenti, finalmente Mediaset ha iniziato a scoprire le sue carte. Nella serata di ieri, infatti, è andato in onda il primissimo spot che ha segnato l’avvio della campagna del GF 2025 e ha portato con sé un annuncio molto atteso: il nome del primo concorrente ufficiale della Casa più spiata d’Italia.

Grane Fratello: chi è Matteo, il primo concorrente ufficiale

La protagonista del primo promo è Simona Ventura, scelta come nuova timoniera del Grande Fratello Nip dopo l’era Alfonso Signorini (che tornerà a gennaio 2026 con l’edizione Vip). La conduttrice piemontese è apparsa in Tv con un spot di 36 secondi nel quale ha presentato al pubblico il concorrente Matteo, un pugile che porta con sé una storia personale intensa e originale:

"Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni, proprio come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e anche nel ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo, lui allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, quindi non sarà facile metterlo al tappeto. Grande Fratello, un nuovo inizio".

Il primo concorrente del Gf Vip 2025, quindi, ha un profilo che incuriosisce: un atleta dal fisico imponente ma al tempo stesso appassionato di letteratura, capace di recitare a memoria l’opera di Dante Alighieri. Un mix insolito che segna un ritorno al vero spirito del format, dove a contare non sono soltanto le dinamiche televisive e i flirt amorosi (onnipresenti nelle edizioni guidate da Signorini) ma anche storie di vita particolari, sfide personali e la capacità dei concorrenti di farsi conoscere nel quotidiano. L’esatto opposto di quanto accaduto nel recente passato del reality, che nelle ultime edizioni ha puntato quasi esclusivamente su ‘mezzi’ vip interessati quasi esclusivamente ad apparire senza raccontarsi.

Il panel di ex concorrenti: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani

La presentazione ufficiale di Matteo, il primo concorrente del nuovo Grande Fratello, aprirà senz’altro un periodo ricco di annunci. Nei prossimi giorni, infatti, Simona Ventura potrebbe presentare man mano gli altri inquilini che comporranno il cast dell’edizione 2025. Ma non solo. Si preannunciano novità anche riguardo al team di presenze fisse in studio che accompagneranno la conduttrice nei tre mesi di durata del reality. Accanto a Simona Ventura dovrebbe esserci un panel speciale composto da tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. I tre ex protagonisti del reality avranno il compito di commentare e analizzare le vicende della Casa, offrendo il loro punto di vista da "veterani" che hanno vissuto in prima persona l’esperienza del Gf.

Sonia Bruganelli torna e Rebecca Staffelli va via

Un altro ritorno di rilievo riguarda Sonia Bruganelli, che sembra destinata a tornare a vestire i panni opinionista, ruolo da lei ricoperto in due edizioni nel biennio 2021-2022. Non è ancora chiaro se l’ex moglie di Bonolis sarà affiancata in studio da un’altra commentatrice, ma sembra da escludere l’ipotesi della riconferma di una tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Cambierà anche il rapporto tra i concorrenti e il mondo esterno: non ci sarà più lo spazio dedicato a Rebecca Staffelli e ai social. Una mossa, questa, che conferma ulteriormente la voglia di Mediaset di tornare allo spirito originario del reality, quando i concorrenti erano completamente isolati dall’esterno e il programma si concentrava esclusivamente sulle dinamiche interne alla Casa.

