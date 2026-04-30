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Il simpatico fantasmino degli anni ‘90 ‘rinasce’ in stile Mercoledì: la Jenna Ortega dark ha ispirato anche Steven Spielberg

Casper torna protagonista in una serie live-action: il fantasmino più famoso torna in una versione più oscura e contemporanea, tra mistero e nostalgia.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Siete pronti ad essere pervasi da brividi (di ‘terrore’, ovviamente)? Bene, allora sappiate che Casper, il fantasmino sempre in cerca di amici, tornerà in live-action dopo quasi trent’anni. I diritti per una nuova serie TV live-action sarebbero stati acquisiti da Disney+, che ha vinto una competizione tra diverse piattaforme. Il personaggio verrà raccontato in una veste completamente inedita e in stile dark-horror. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Casper, il celebre fantasmino degli anni ’90 torna sul piccolo schermo con una serie live-action

Per la felicità di chi come noi lo ha adorato, abbiamo una notizia molto che vi svolterà la giornata. Una nuova serie live-action su Casper è in sviluppo per Disney+, con la partecipazione di Steven Spielberg tra i produttori. Il progetto, prodotto da UCP (Universal Studio Group), è stato molto conteso prima di essere acquisito dalla piattaforma. La trama non è ancora stata rivelata, ma viene descritta come un "aggiornamento moderno" della storia del celebre fantasma, con un possibile tono più cupo e vicino a serie come Mercoledì. La sceneggiatura e la produzione degli episodi saranno affidate a Rob Letterman e Hilary Winston, già coinvolti in altri progetti per Disney+.

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Casper ha una lunga storia tra cinema e TV: nato nei corti animati degli anni ’40 e poi passato ai fumetti, è diventato famoso soprattutto con il film live-action del 1995 con Christina Ricci. Nel 2022 era già stato tentato un altro adattamento live-action per Peacock, mai realizzato. Questa nuova serie rappresenta quindi un nuovo tentativo di riportare il personaggio sullo schermo in versione moderna, anche se molti dettagli restano ancora segreti.

Casper, il film di successo del 1995

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, sul famoso fantasmino è stato realizzato anche un film live-action nel 1995, diretto da Brad Silberling. Carrigan Crittenden eredita il castello di Whipstaff, in Maine, abitato da quattro fantasmi, tra cui il dolce e tenero Casper e i suoi tre zii dispettosi. La donna vuole liberare la casa per cercare un presunto tesoro nascosto e decide di far intervenire un famoso medium, il dottor James Harvey, insieme alla figlia Kat. Quest’ultima fa amicizia con Casper e cerca di aiutarlo a recuperare i ricordi della sua vita passata, scoprendo anche un possibile modo per riportarlo in vita grazie a un’invenzione del padre, nascosta nel castello. Intanto, il dottor Harvey deve affrontare le continue interferenze degli zii di Casper e scopre che i fantasmi potrebbero aiutarlo a contattare la moglie defunta.

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