Caso Signorini, Valeria Marini svela: "Io c’ero e ho visto tutto", il retroscena che smonta lo scandalo
L'ex del Bagaglino ha difeso a spada tratta il conduttore, svelando "Messaggi che lui riceveva da persone in cerca di visibilità".
L’interesse mediatico e dell’opinione pubblica sulla vicenda che ha travolto Alfonso Signorini, aumenta ogni giorno di più. Se ne è parlato al Tg1, la Procura è intervenuta per sequestrare il materiale in possesso di Fabrizio Corona, l’ex paparazzo è indagato per diffusione di video a contenuto s*ssualmente esplicito, e il diretto interessato ha affidato tutto ai suoi legali, preferendo non commentare nulla. Nel frattempo, però, diversi vip sono scesi in campo per prendere le difese del conduttore del Grande Fratello: da Davide Donadei, passando per Helena Prestes, Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon. Ora, a esporsi pubblicamente in favore di Signorini, anche Valeria Marini, che dal suo profilo ufficiale Instagram ha voluto raccontare alcuni retroscena, sottolineando come i fatti raccontati da Corona siano solo "Una montatura che fa male".
Caso Signorini, la verità di Valeria Marini: "È veramente tutto esagerato"
A prendere le parti di Alfonso Signorini, dalle pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona su Falsissimo, è arrivata anche Valeria Marini. Ieri la showgirl, in diretta dalla sua nuova rubrica social ‘posta stellare‘ (la stessa che faceva a Bellamà prima delle polemiche con Diaco in diretta Tv), ha difeso a spada tratta il conduttore del GF, svelando addirittura alcuni retroscena sui dei messaggi ricevuti da Alfonso da giovani in cerca di visibilità:
Conosco molto bene Alfonso Signorini, c’ero in varie occasioni e ho visto benissimo quanti messaggi lui riceveva da persone che cercavano di poter avere in qualche modo visibilità. Questo è il rovescio della medaglia. A me le medaglie piace guardarle dalla parte giusta. Io giudico Alfonso per la persona che è. Lui è un uomo di grande cultura e sensibilità, che sicuramente si è fatto mettere in mezzo. Il giudizio verrà fatto nelle sedi opportune. Conosco Alfonso e questa è solo una montatura che fa male, che toglie importanza a tante cose.
L’ex stella del Bagaglino ha poi continuato, invitando tutti a riflettere sulla vicenda: "La verità non è questa che si sta basando solo sullo scalpore di cose gravi. Io non devo giudicare, però dobbiamo anche dire qual è la verità, che dopo cinque anni una persona esce fuori con delle dichiarazioni scandalose. Dopo cinque anni? Non poteva svegliarsi prima? Oppure non poteva denunciare nelle sedi opportune? Non vai su Instagram".
La live, seguitissima sui social, si è conclusa con un saluto a Tina Cipollari che pare fosse sintonizzata: "Penso che sono stati superati tutti i limiti. Questo non perché ci stiamo avvicinando al Natale, ma anche per quello. Però ci sono le sedi competenti in cui le cose saranno giudicate (…) è veramente tutto esagerato. Aspettate, perché c’è Tina Cipollari che mi sta mandando un’emoji, ‘baci stellari Tina'".
A commentare il video anche tantissimi follower, e in molti hanno trovato questa difesa smodata di Signorini, eccessiva, tanto da criticare le parole di Marini: "Sta scherzando vero?", "Valeria era meglio non parlare", "Un bel tacer non fu mai scritto. Io aspetterei le indagini", "Difese stellari", "Valeria qualche volta fare silenzio è la cosa migliore".
