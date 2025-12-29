Trova nel Magazine
Caso Signorini, parla il padre di Medugno: “Giorni difficili”. E Tommaso Zorzi preso di mira da uno youtuber

Dallo scherzo di uno youtuber mascherato alle parole di Dayane Mello, il clima intorno al caso, mentre il padre di Medugno rompe il silenzio.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Il presunto Sistema Signorini, esploso sui social dopo alcune puntate di Falsissimo e finito all’attenzione della Procura di Milano, continua ad alimentare discussioni, commenti e reazioni, anche da parte di volti noti legati al mondo del Grande Fratello. La vicenda riguarderebbe diversi ex concorrenti che, secondo le accuse circolate online, avrebbero avuto rapporti epistolari con Alfonso Signorini prima dell’ingresso nella Casa, con l’obiettivo di garantirsi una corsia preferenziale per accedere al programma. In questo clima già incandescente si inserisce anche la reazione di Tommaso Zorzi, coinvolto suo malgrado nel cosiddetto "toto nomi" esploso sui social.

Lo scherzo del creator e la reazione infastidita di Tommaso Zorzi

La situazione è cambiata quando Tommaso Zorzi è stato avvicinato per strada da un creator di TikTok travestito con una maschera di Alfonso Signorini. Uno scherzo che, nel contesto attuale ha dato molto fastidio al vincitore del reality. Al momento della consegna di un biglietto, Zorzi ha reagito con irritazione, rispondendo in modo secco: "Non ho voglia". Quando ha poi letto il contenuto del messaggio, su cui era scritto: "Il prossimo sei tu", la replica è stata altrettanto diretta: "L’ho già fatto, l’ho vinto". Subito dopo, l’ex gieffino si è allontanato, visibilmente infastidito dall’accaduto reazione breve ma eloquente, mostrando quanto il tema sia percepito come scomodo, con scherzi o provocazioni legate a una vicenda ancora priva di conferme ufficiali.

Dayane Mello e le parole sui social sul Caso Signorini

A commentare indirettamente quanto stava accadendo è stata anche Dayane Mello, protagonista della stessa edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. L’ex gieffina ha condiviso tra le sue Instagram Stories un post di un utente che aveva pubblicato una foto di Tommaso Zorzi insieme a Pierpaolo Pretelli mentre spegnevano le luci della Casa, accompagnandola dalla frase: "Ecco perché questi due hanno spento le luci della Casa di Dayane Mello". A quel contenuto, Dayane Mello ha aggiunto un commento che molti hanno definito criptico e carico di significato: "La verità viene sempre a galla. Ma la mia luce non si è mai spenta".

L’intervento del padre di Antonio Medugno

Dopo la deposizione della querela scaturita dal caso, LolloMagazine ha voluto a contattare Vincenzo Medugno, padre dell’ex concorrente del GF Vip, sperando di ottenere qualche considerazione da parte del genitore, che un po’ stanco m a con rispetto ha detto la sua sulla vicenda: "Purtroppo sono giorni pesanti. L’avvocato di mio figlio ci riferisce che per ora non bisogna rilasciare nulla. Scusatemi, anche se vorrei parlare oggi e non finire più".

Programmi

