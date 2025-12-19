Caso Signorini, la strategia di Mediaset dopo le polemiche: Alfonso riappare in tv, cosa ha detto Il conduttore e giornalista è riapparso oggi su Canale 5, ospite di Francesco Vecchi a Mattino 5. Non c'è stato però nessun riferimento alle accuse di Corona. Ecco i dettagli.

Alfonso Signorini è tornato questa mattina sugli schermi Mediaset, ospite di Mattino 5 per presentare il suo nuovo romanzo "Amami quanto io t’amo". Nessun accenno alle accuse mosse da Corona, anche se il semplice fatto di essere apparso sulle reti del Biscione sembra un segnale benaugurante. L’azienda, dopotutto, potrebbe ancora essere dalla parte del conduttore, nonostante la bufera mediatica e le voci di un cambio in corsa alla conduzione del GF Vip. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Alfonso Signorini, il ritorno inatteso a Mattino 5

Il ritorno di Alfonso Signorini in tv è avvenuto oggi, venerdì 19 dicembre, nella puntata di Mattino 5 condotta da Francesco Vecchi. Nel corso della breve ospitata, il direttore di Chi si è limitato a presentare il suo libro, "Amami quanto io t’amo", definendolo il suo primo vero romanzo d’amore. Al conduttore ha raccontato di aver voluto scrivere una storia che ruota attorno al desiderio di reciprocità nei sentimenti. "Quante volte ci siamo detti che sarebbe bello essere corrisposti, e purtroppo non sempre accade", ha spiegato, sottolineando come la "correlazione amorosa" sia l’obiettivo, mentre "in mezzo ci passa la vita".

L’ospite di Vecchi ha poi aggiunto di aver sentito il bisogno di concentrarsi sull’amore, in un momento storico in cui "siamo inondati di notizie anche drammatiche". Aveva voglia, insomma, "di ritornare ai sentimenti originali".

Il silenzio di Signorini e la posizione di Mediaset

Chi si aspettava un riferimento, anche indiretto, alle accuse di Fabrizio Corona è tuttavia rimasto deluso. Durante il segmento di Mattino 5, infatti, non è stato fatto alcun accenno al cosiddetto "sistema Signorini" e alle presunte chat e dinamiche emerse nel format online Falsissimo. Insomma, il conduttore ha mantenuto la stessa linea adottata nei giorni scorsi, quando aveva riferito al Corriere della Sera di non voler commentare in alcun modo la vicenda.

Un dettaglio però non è sfuggito ai più attenti. Cioè che il ritorno di Signorini sui canali Mediaset, di per sé, potrebbe equivalere a una forma di sostengo implicito da parte dell’azienda. In attesa che la vicenda segua il suo corso nelle sedi legali opportune, il Biscione sembrerebbe intenzionato a non abbandonare il suo conduttore alla mercè dei pettegolezzi. Questo non vuol dire, però, che Pier Silvio abbia già scelto di affidare comunque il Grande Fratello Vip al conduttore. Il danno d’immagine, infatti, potrebbe essere troppo marcato a questo punto per continuare con Signorini al timone. Ma il fatto che Mediaset non l’abbia completamente abbandonato fa comunque onore ai vertici.

