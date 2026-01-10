Caso Signorini, Pupo si schiera: le parole (nettissime) dopo due anni al Grande Fratello Il noto cantante ed ex opinionista del GF, interviene sul caso Signorini, di cui si parla da settimane: parole nette e che mostrano la sua presa di posizione.

Per due anni è stato l’opinionista del Grande Fratello VIP, lavorando, quindi, a stretto contatto con Alfonso Signorini. Quest’ultimo, da settimane è al centro di una bufera mediatica provocata dalle accuse di Fabrizio Corona e che hanno indotto il conduttore ad autosospendersi dai vertici Mediaset. Ad aver preso parola, di recente, è stato proprio Pupo, il cantante avrebbe espresso il suo parere sulla situazione che ha travolto il direttore editoriale di Chi. Di seguito, tutti i dettagli.

Le parole di Pupo sul Caso Signorini

Anche Pupo ha deciso di esprimere il suo punto di vista sul Caso Signorini. Il direttore editoriale di Chi è al centro di un’inchiesta della Procura di Milano per presunta estorsione e violenza sessuale. Dopo essersi autosospeso dai vertici di Mediaset, il giornalista, nel corso di un interrogatorio ha respinto le accuse mosse da Antonio Medugno definendole "una manovra calunniosa". Il cantante ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha deciso di prendere parola su questa vicenda. In un intervento pubblicato su Il Resto del Carlino, Pupo avrebbe detto: "Sono stato a stretto contatto con Alfonso Signorini per due intense stagioni del Grande Fratello Vip. Erano le edizioni del Covid. Credo di conoscerlo abbastanza bene. Sicuramente ci sono in lui, come in quasi tutti noi che facciamo questo mestiere, atteggiamenti che possono essere discutibili e magari anche borderline ma, secondo me, nulla a che fare con tutto quello che gli stanno gettando addosso". Pupo avrebbe aggiunto che la gestione di un format come il Grande Fratello non dipenderebbe solo dal conduttore: "Per quanto riguarda il GF Vip e Nip non dobbiamo dimenticare che il deus ex machina del programma non è solo il conduttore. Dietro di lui ci sono società e addetti ai lavori di primissimo livello. Mediaset, Endemol, i capi progetto e gli autori che, fra l’altro, io conosco benissimo e, su molti dei quali, metterei la mano sul fuoco".

Infine, secondo Pupo, la storia si concluderà in un certo modo: "A mio avviso, anche questa situazione si risolverà in un nulla di fatto e andrà ad aggiungersi al lunghissimo elenco di fake news che stanno togliendo qualità e gioia al nostro lavoro. L’unica vera colpa che abbiamo è quella di non esserci opposti, anzi di aver contribuito alla creazione di un mondo così. Questo è grave".

Alfonso Signorini e le accuse mosse da Fabrizio Corona

L’inchiesta prende il via dalle accuse di Fabrizio Corona, che nel suo podcast Falsissimo sostiene che l’accesso al Grande Fratello fosse condizionato da favori sessuali, parlando di un presunto "sistema Signorini" supportato (secondo lui) da numerose testimonianze. Signorini respinge tutte le accuse, definendole un tentativo di sciacallaggio a scopo economico.

