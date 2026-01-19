Caso Signorini, Medugno davanti ai pm: “Sono tranquillo, ho detto la verità”. Poi il faccia a faccia con Corona L'ex concorrente del GF Vip è stato sentito in Procura in merito alla denuncia sporta lo scorso 24 dicembre. E fuori dal tribunale si è incontrato con Fabrizio. Ecco i dettagli.

È stata la giornata di Antonio Medugno, che oggi si è presentato in Procura dopo aver denunciato Alfonso Signorini per estorsione e violenza sessuale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato sentito dai pm come parte offesa, e all’uscita dall’audizione pare che abbia ribadito le sue verità davanti ai microfoni. Mentre alcune persone lo hanno visto incontrarsi con Corona appena fuori dal Palazzo di Giustizia. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Caso Signorini, Medugno interrogato dai pm per tre ore

Antonio Medugno aveva depositato la sua denuncia nei confronti di Signorini il 24 dicembre scorso, dopo aver raccontato la propria versione dei fatti nel format Falsissimo di Fabrizio Corona. Assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, il modello aveva chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, invitando i pm a "valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori reati e la possibile individuazione di ulteriori responsabili".

Ora, dopo aver trascorso settimane tesissime sotto i riflettori, Medugno si è recato in Procura per un interrogatorio nelle vesti di teste-parte offesa. Il confronto, in base a quanto riportato dall’ANSA, sarebbe durato circa 3 ore, e l’ex gieffino avrebbe in sostanza confermato tutte le accuse già mosse nei confronti di Signorini. All’uscita dal Palazzo di Giustizia Medugno ha poi dichiarato: "Non sono io a dover dire se esiste un ‘sistema’, io penso alla mia vicenda e a quello che ho subito io e che ho raccontato. Io ho detto tutta la verità oggi e sono molto fiducioso nella magistratura". Poi l’aggiunta: "Credo che non rimarrò solo, non so chi ci potrà essere e non posso dire se esista un ‘sistema’, non lo so. Io posso parlare della mia esperienza. Sono molto fiducioso e tranquillo perché ho raccontato tutta la verità".

L’incontro con Corona fuori dal Tribunale

Al termine dell’audizione, sempre secondo l’ANSA, Antonio Medugno avrebbe incontrato all’esterno del tribunale proprio Fabrizio Corona, ma non è chiaro quanto sia durato l’incontro e cosa sia siano detti i due. Anche la posizione dell’ex ‘re’ dei paparazzi resta al momento complicata, vista l’indagine in atto nei suoi confronti con ipotesi di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (revenge porn). Quanto a Signorini, dopo essersi auto-sospeso da Mediaset il conduttore continua a professare la propria innocenza, ritenendosi vittima di calunnie create ad hoc per distruggerlo. Fabrizio Corona, in particolare, avrebbe messo in piedi attraverso il format "Falsissimo" una campagna mossa da interessi economici e sete di visibilità. L’indagine, comunque, è ancora in pieno svolgimento. E non è chiaro al momento chi ne uscirà pulito.

