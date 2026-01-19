Caso Signorini, Medugno davanti ai pm: “Sono tranquillo, ho detto la verità”. Poi il faccia a faccia con Corona
L'ex concorrente del GF Vip è stato sentito in Procura in merito alla denuncia sporta lo scorso 24 dicembre. E fuori dal tribunale si è incontrato con Fabrizio. Ecco i dettagli.
È stata la giornata di Antonio Medugno, che oggi si è presentato in Procura dopo aver denunciato Alfonso Signorini per estorsione e violenza sessuale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato sentito dai pm come parte offesa, e all’uscita dall’audizione pare che abbia ribadito le sue verità davanti ai microfoni. Mentre alcune persone lo hanno visto incontrarsi con Corona appena fuori dal Palazzo di Giustizia. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Caso Signorini, Medugno interrogato dai pm per tre ore
Antonio Medugno aveva depositato la sua denuncia nei confronti di Signorini il 24 dicembre scorso, dopo aver raccontato la propria versione dei fatti nel format Falsissimo di Fabrizio Corona. Assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, il modello aveva chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, invitando i pm a "valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori reati e la possibile individuazione di ulteriori responsabili".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ora, dopo aver trascorso settimane tesissime sotto i riflettori, Medugno si è recato in Procura per un interrogatorio nelle vesti di teste-parte offesa. Il confronto, in base a quanto riportato dall’ANSA, sarebbe durato circa 3 ore, e l’ex gieffino avrebbe in sostanza confermato tutte le accuse già mosse nei confronti di Signorini. All’uscita dal Palazzo di Giustizia Medugno ha poi dichiarato: "Non sono io a dover dire se esiste un ‘sistema’, io penso alla mia vicenda e a quello che ho subito io e che ho raccontato. Io ho detto tutta la verità oggi e sono molto fiducioso nella magistratura". Poi l’aggiunta: "Credo che non rimarrò solo, non so chi ci potrà essere e non posso dire se esista un ‘sistema’, non lo so. Io posso parlare della mia esperienza. Sono molto fiducioso e tranquillo perché ho raccontato tutta la verità".
L’incontro con Corona fuori dal Tribunale
Al termine dell’audizione, sempre secondo l’ANSA, Antonio Medugno avrebbe incontrato all’esterno del tribunale proprio Fabrizio Corona, ma non è chiaro quanto sia durato l’incontro e cosa sia siano detti i due. Anche la posizione dell’ex ‘re’ dei paparazzi resta al momento complicata, vista l’indagine in atto nei suoi confronti con ipotesi di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (revenge porn). Quanto a Signorini, dopo essersi auto-sospeso da Mediaset il conduttore continua a professare la propria innocenza, ritenendosi vittima di calunnie create ad hoc per distruggerlo. Fabrizio Corona, in particolare, avrebbe messo in piedi attraverso il format "Falsissimo" una campagna mossa da interessi economici e sete di visibilità. L’indagine, comunque, è ancora in pieno svolgimento. E non è chiaro al momento chi ne uscirà pulito.
Potrebbe interessarti anche
Caso Signorini-Corona, il conduttore si presenta in Procura: “Mai commesso violenza”
Il direttore di Chi è stato ascoltato dai pm e ha risposto alle accuse di violenza s...
Antonio Medugno, chi è la fidanzata Federica Balzano: cos’ha detto su Signorini e le polemiche
Scopriamo di più sulla ragazza dell’ex gieffino che nelle ultime ore è intervenuta i...
Caso Signorini, gli avvocati condannano i social: "Fermate Corona, sono state diffuse immagini intime e private"
Dalla diffusione illecita di immagini alle polemiche legali, come secondo gli avvoca...
Caso Signorini, Medugno rompe il silenzio e fa una rivelazione: "Avete toccato la mia famiglia", arriva la sua verità
Il “Caso Signorini” continua a far discutere con nuove rivelazioni che potrebbero ca...
Caso Signorini, il conduttore rompe il silenzio: "La verità ha bisogno di tempo"
Il direttore di Chi, nel suo editoriale sul magazine, ha voluto dire la sua sulla sc...
Caso Signorini, Corona interrogato e l'ipotesi di una nuova indagine
L'ex paparazzo è stato ascoltato dai pm dopo la querela presentata dal conduttore de...
Caso Signorini a Falsissimo, Fabrizio Corona si scusa con Medugno: lacrime e boom di visualizzazioni
Il fotografo ha dovuto chiedere scusa per aver diffuso notizie non vere anche su Pie...
Caso Signorini, il futuro del direttore di Chi: arriva la decisione di Mondadori
Il giornalista, dopo l'auto-sospensione da Mediaset, resterà al suo posto come diret...