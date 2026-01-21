Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto lo stop ai social L'azienda ha anche chiesto al Dda di vietare l'uso dei social e di altre piattaforme web all'ex paparazzo, in modo che non possa più diffondere altro materiale.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo il ricorso in Tribunale di Alfonso Signorini, per chiedere che la prossima puntata di Falsissimo venga fermata, ad ‘attaccare’ Fabrizio Corona anche Mediaset. L’azienda ha infatti denunciato l’ex re dei paparazzi per diffamazione e minacce, sia nei confronti dei vertici di Mediaset stessa, che dei suoi conduttori. La mossa legale arriva dopo la bufera sollevata dal fotografo nei confronti del conduttore del Grande Fratello Vip, accusato di aver messo in piedi un presunto ‘sistema’ volto a favorire nel corso degli anni l’ingresso nel reality di alcuni concorrenti, aggirando la normale prassi di selezione. Ora, dopo le pesanti accuse fatte da Corona nel suo podcast, lui è indagato per revenge porn in seguito alla denuncia di Signorini, mentre il direttore di Chi deve rispondere di estorsione e violenza sessuale, in seguito alla denuncia dell’ex gieffino Antonio Medugno, che su Falsissimo aveva appunto parlato della sua esperienza e conoscenza con il giornalista.

Mediaset denuncia Corona dopo il caso Signorini: cosa succede

Da quando Fabrizio Corona ha lanciato le sue accuse ad Alfonso Signorini su Falsissimo la bufera che ha travolto il conduttore del GF non accenna a placarsi. Prima la denuncia del giornalista al paparazzo per revenge porn, poi quella di Medugno al presentatore, poi la decisione di autosospendersi dai suoi impegni in casa Mediaset, e il ricorso in Tribunale per evitare che la seconda puntata di Falsissimo (prevista lunedì 26 gennaio) vada in onda, ora arriva anche la querela dell’azienda al fotografo per diffamazione e minacce.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I vertici del biscione, inoltre, hanno anche chiesto formalmente alla DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) che venga presa nell’immediato una misura di prevenzione per impedire al fotografo l’uso dei social e di altre piattaforme in grado di divulgare contenuti come quelli che hanno travolto Signorini. Ovviamente la risposta di Corona a questa notizia non è tardata ad arrivare, e nelle storie Instagram ha fatto capire di non aver nessuna intenzione di fermarsi, anzi, di avere anche altro materiale pronto: "Ormai è guerra, ve l’ho detto. Trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare".

Potrebbe interessarti anche