Caso Signorini, Varrese ricorda un retroscena inedito: "Una frase che mi ha segnato" L'ex volto di Vivere ha risposto ad alcune domande dei suoi follower e ha raccontato un episodio molto particolare con il conduttore del GF.

Anche Massimiliano Varrese torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello e del rapporto con Alfonso Signorini. L’attore, ex concorrente molto discusso dell’edizione 2023 del reality, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower sui social, mentre la bufera scatenata da Fabrizio Corona sul conduttore non accenna a spegnersi. L’ex paparazzo, nel suo podcast Falsissimo, ha rivolto pesanti accuse al giornalista, dicendo che negli anno avrebbe addirittura costruito un presunto ‘sistema’ volto a favori alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia. Mentre tanti volti del mondo dello spettacolo sono intervenuti sull’argomento, anche Varrese è stato chiamato in causa dai suoi fan e, come ha riportato il sito di Coming Soon, ha ricordato un episodio che lo avrebbe particolarmente segnato durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà. Nel racconto, l’ex volto di Vivere ha anche speso due parole su alcuni ex gieffini, come Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi.

Massimiliano Varrese ricorda il GF e Signorini: "Dal vivo hai gli occhi inquietanti"

Incalzato dai suoi follower, Massimiliano Varrese ha risposto ad alcune domande sul suo passato al Grande Fratello Vip. L’attore fu uno dei protagonisti, indiscussi e molto chiacchierati, dell’edizione del 2023 del reality, e spesso i suoi modi autoritari fecero infiammare il pubblico, tanto che anche Signorini fu costretto a volte a richiamarlo durante le dirette del programma. Proprio sul conduttore Varrese ha ricordato un episodio che, come riporta Coming Soon, lo avrebbe molto segnato.

Si tratta di un fatto avvenuto durante le feste natalizie, quando il conduttore entrò nella Casa per fare una sorpresa ai concorrenti, e in quell’occasione rivolse un commento particolare all’attore: "Dal vivo hai gli occhi inquietanti e mefistofelici". Varrese ha poi concluso ricordando di aver mantenuto la calma nonostante le emozioni contrastanti, per poi rispondere: "Lo sai perché i miei occhi sono inquietanti? Perché ti guardano dritto dentro all’anima". Il discorso si è poi spostato su Beatrice Luzzi, con cui ebbe un rapporto piuttosto turbolento: "No, non ci siamo più sentiti da allora. Però devo dire che mi manca un po’…", ha spiegato ricordando la coinquilina.

