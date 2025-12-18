Trova nel Magazine
Caso Alfonso Signorini, parlano Tonon, Nardi e Dal Moro: rivelazioni e polemiche dopo l’attacco di Corona

Caso Alfonso Signorini, ex gieffini tra rivelazioni e polemiche: Dal Moro, Nardi e Tonon commentano le accuse di Fabrizio Corona.

Grande Fratello 18 - Alfonso Signorini
Il caso Alfonso Signorini è ancora al centro dell’attenzione dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona durante il programma Falsissimo. Le accuse ancora da verificare dell’ex paparazzo hanno scatenato una nuova ondata di reazioni tra gli ex gieffini, molti dei quali hanno scelto di esporsi pubblicamente. Tra polemiche e prese di posizione contrastanti, a intervenire sono stati Daniele Dal Moro, Filippo Nardi e Raffaello Tonon, offrendo punti di vista spesso divergenti e alimentando un dibattito che continua a far discutere sui social.

Caso Signorini, Daniele Dal Moro e la squalifica dal GF Vip

Daniele Dal Moro, noto per essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip circa tre anni fa, ha colto l’occasione per tornare sul suo passato, commentando anche le dinamiche del programma. Su Instagram ha ricordato: "Sono stati squalificato a dieci giorni dalla fine del Grande Fratello. Dopo sette mesi di permanenza da protagonista in quella casa, dopo aver dato al programma anima e cuore". L’ex concorrente ha sottolineato che la decisione di espellerlo, derivata da un episodio con la sua allora fidanzata Oriana Marzoli, appare a suo avviso sproporzionata: "Per questo episodio ridicolo con una persona con la quale condividevo il letto da mesi… Figuriamoci in una relazione all’interno di un contesto come quello del Grande Fratello".

Dal Moro ha poi fatto riferimento a una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti, insinuando una possibile ingiustizia: "Non solo nella mia edizione, ma in tantissime altre non è stato preso nessun tipo di provvedimento per episodi realmente gravi". A rafforzare la sua posizione, l’ex gieffino ha pubblicato uno screenshot di una conversazione con Alfonso Signorini, nella quale l’ex direttore rispondeva con tono secco a un commento polemico di Dal Moro.

Filippo Nardi e Raffaello Tonon: opinioni contrastanti su Alfonso Signorini

Anche Filippo Nardi ha voluto dire la sua, ammettendo di ritenere possibile la veridicità delle accuse mosse da Corona: "Secondo me potrebbe anche essere vero… Se vai con uno perché pensi che così vai in tv, questo sì che è un compromesso". L’ex concorrente del GF Vip ha precisato che, personalmente, non ha mai subito pressioni durante il suo provino, ma ha riconosciuto l’esistenza di voci di corridoio che parlavano di episodi controversi (ma mai confermati).

Raffaello Tonon, invece, ha offerto una riflessione più cauta e analitica. Su Instagram ha scritto che la responsabilità, in caso di conferma dei fatti, non sarebbe del conduttore ma degli adulti che hanno scelto di intrattenere certi rapporti: "Se tutto sarà confermato, la colpa… è di chi ha acconsentito. Al posto di andare a battere il cartellino in fabbrica… ha risposto al primo messaggio, al secondo, al terzo e via dicendo". Tonon ha poi chiarito: "Il maggiorenne, che si trova coinvolto ha tre strade: dare spazio alle proposte, andarsene, oppure segnalare l’accaduto. Dopodiché, ogni maggiorenne è libero di comportarsi come crede ma è inevitabile che i nodi vengano al pettine".

