Caso Signorini, interviene Pucci: le parole (sorprendenti) su Fabrizio Corona
Il comico, durante un suo spettacolo a teatro, si è esposto dando ragione all'ex paparazzo: "Questa volta sono dalla sua parte".
La bufera che ha travolto Alfonso Signorini è passata dal web alle sedi legali, passando per i social, la televisione, i giornali di tutta Italia e anche a teatro. Le pesanti accuse rivolte da Fabrizio Corona su Falsissimo al conduttore, in cui si parla di un presunto sistema volto a favorire l’ingresso nella Casa del Grande Fratello per alcuni concorrenti, si stanno discutendo ora nelle sedi opportune della giustizia, ma l’opinione pubblica di certo non ha smesso di parlarne, e a dire la sua è stato anche Andrea Pucci. Il celebre comico, in uno dei suoi spettacoli di inizio anno, ha nominato Corona durante una chiacchierata con il pubblico, dicendosi contento che qualcuno finalmente "Tiri fuori tutta la verità".
Caso Signorini, Andrea Pucci dalla parte di Corona: "Sono contento"
A dire la sua su tutta la bufera che ha travolto Alfonso Signorini, anche Andrea Pucci. In un video pubblicato su TikTok lo scorso 7 gennaio, durante il suo spettacolo a Bergamo presso la Chorus Life Arena, si vede il comico scendere tra il pubblico e commentare lo scandalo (o presunto tale) scoppiato dopo Falsissimo: "Io non sono Corona, quello… però questa volta sono dalla parte di Corona, sono contento che tiri fuori tutta la verità". Poche parole, le ultime anche coperte dagli applausi, con cui il conduttore si è esposto mettendosi dalla parte dell’ex paparazzo. La clip, in pochissimi giorni, è diventata virale, venendo condivisa centinaia di volte e ricevendo migliaia di like. Tantissimi anche i commenti, da parte di chi ha approvato, e da chi ha ironizzato sul futuro televisivo di Pucci: "Si è giocato lo spettacolo su canale cinque", "Addiooooo non lo vedremo più purtroppo", "L’ultimo giorno di Pucci in mediaset", "Questa volta siamo tutti con Corona", "Bravooo", "Ha finito di lavorare", "Questa volta siamo tutti dalla parte di Corona e chi non lo e’ ……. avrà degli interessi", "E si…grande Corona e grande Pucci a ribadirlo". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
