Caso Signorini, interviene Lele Mora: le parole (sorprendenti) su scandalo e Corona L’ex agente dei vip ha apertamente criticato la mossa dell’amico contro il conduttore, che ora rischia di perdere il GF Vip per la bufera mediatica

Fabrizio Corona l’ha fatto di nuovo. Con la nuova puntata del suo podcast Falsissimo, infatti, l’ex re dei paparazzi ha fatto scattare l’ennesimo caso attaccando Alfonso Signorini. L’amico Lele Mora, tuttavia, ha criticato apertamente la mossa di Corona e ha detto la sua sulla vicenda che sta travolgendo il conduttore e che, secondo alcune voci, potrebbe costargli anche il Grande Fratello VIP. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Lele Mora: cosa ha detto su Fabrizio Corona e Alfonso Signorini

Fabrizio Corona è tornato all’attacco e, nell’ultima puntata del suo podcast Falsissimo, si è scagliato contro Alfonso Signorini e il suo ‘metodo’ per i casting del Grande Fratello. Stando alle parole dell’ex re dei paparazzi, infatti, il conduttore avrebbe fatto delle avances e chiesto prestazioni sessuali agli aspiranti concorrenti ma – è bene chiarire – al momento non esiste alcun tipo di prova (né tantomeno conferme degli interessati) a sostegno delle accuse. Quanto dichiarato da Corona è tuttavia bastato per scatenare un vero e proprio caos mediatico e la sua ‘mossa’ è stata criticata anche dallo storico amico Lele Mora. "Io non avrei mai fatto una cosa del genere" ha dichiarato l’ex agente dei vip in una diretta TikTok con Viviana Bazzani e Mister Ross: "Fabrizio ha potuto avere certe cose da far uscire, perché c’è chi si vende per lui e riporta tutto. (…) Però Fabrizio non è un ragazzino, sa come tutelarsi. Poi cerca ogni tanto di chiamarmi, ma io a questo punto non gli risponderò più, perché so che registra tutto e cerca di farmi parlare, tirarmi fuori cose. Io non parlo (…) Io non sarei mai andato a tradire un amico o un’altra persona, sono dei tradimenti".

Il caso a Mediaset: Signorini costretto a rinunciare al Grande Fratello VIP?

Il caso Corona-Signorini – come anticipato – potrebbe avere degli effetti anche sul futuro del Grande Fratello stesso. Dopo la chiusura dell’edizione ‘nip’ (ieri Anita ha trionfato nella finalissima), il prossimo anno toccherà al GF Vip ma, secondo alcune indiscrezioni, il ruolo di Alfonso Signorini al comando non sarebbe più così al sicuro. Nonostante non esistano prove, infatti, la figura del conduttore si ritrova al centro di una vera e propria bufera mediatica che potrebbe portare Mediaset a virare verso altri nomi. Stando ad alcuni rumor la riunione decisiva si terrà lunedì prossimo a Cologno Monzese. Tra le possibili sostitute si parla di Ilary Blasi e Michelle Hunziker in coppia, ma anche di un ‘bis’ di Simona Ventura.

