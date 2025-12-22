Caso Signorini, interviene Luxuria: le parole (inaspettate) dopo lo scandalo
Dopo le pesanti accuse di Fabrizio Corona al conduttore del GFVip, anche la conduttrice ed ex politica ha voluto esprimere il suo pensiero scatenando i social.
Negli ultimi giorni il "Caso Signorini" è finito letteralmente sulla bocca di tutti con pareri, opinioni, critiche, idee e pensieri a dir poco contrastanti. Dopo le pesanti accuse (ancora non provate) fatte da Fabrizio Corona e la diffusione di contenuti espliciti riferiti al conduttore, Alfonso Signorini avrebbe deciso di querelare l’ex Re dei Paparazzi, che si troverebbe ora indagato dalla Procura di Milano per revenge porn, come rivelato dal Corriere della Sera. Negli ultimi giorni sono molte le personalità dello spettacolo intervenute sul tema, tra le quali anche Vladimir Luxuria che attraverso i social ha espresso il proprio parere scatenando una forte discussione: scopriamo di più.
Luxuria sul ‘Caso Signorini’: "Condanna per chi usa i social come rete fognaria per evacuare odio"
Nelle ultime ore, anche la conduttrice ed ex politica Vladimir Luxuria è intervenuta sui social per esprimere il proprio parere sul tanto chiacchierato Caso Signorini. "Sul cosiddetto ‘sistema Signorini’ non spetta a me fare processi né di assoluzione né di condanna. Se si è commesso o meno un reato in uno Stato di diritto lo stabilirà la giustizia in base alle denunce e alle prove fornite e alle ragioni esposte dalla difesa. Se (e solo se) si sono commessi errori o abusi si prenderanno opportuni provvedimenti. Se (e solo se) si dimostrasse l’infondatezza delle accuse anche dall’altra parte vale assumersi le proprie responsabilità", ha dunque scritto Vladimir su Instagram.
L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha poi proseguito la sua riflessione affermando: "Noto nel frattempo con amarezza che a livello mediatico si è già giunti alla condanna con uno shitstorm sui social che va ben oltre la voglia di conoscere la verità con video e commenti della più volgare morbosità e nauseante omofobia. E se c’è finora una condanna certa è per chi usa i social come rete fognaria per evacuare odio per un pugno di like e visualizzazioni. Si critica chi per raggiungere la fama è disposto a tutto, manca però un’autocritica di chi la visibilità sui social cerca di ottenerla a qualsiasi prezzo, senza pietà e senza umanità".
Caso Signorini, le parole di Vladimir Luxuria scatenano il web
Le parole di Vladimir Luxuria hanno immediatamente scatenato una forte discussione anche al di sotto del post pubblicato, dove molti utenti si sono espressi in maniera molto critica. "Ah certo… È giusto schierarsi e fare becero tifo da stadio su questioni talmente delicate che dovrebbero essere trattate esclusivamente sulle sedi opportune. Oramai il fatto che potete dire la vostra sui social vi ha tolto ogni forma di contegno e di lucidità…", si legge in un commento. E ancora: "Insomma, non stai né da una parte né dall’altra. Quindi perché ti sei espressa? Per ottenere visibilità, giusto". Tirando le somme, a fronte di altri commenti di persone che invece si sono dette d’accordo con quanto scritto, non tutti sembrerebbero aver apprezzato il pensiero di Luxuria.
