Caso Signorini, interviene Alba Parietti: cos’ha detto sullo scandalo e sulla loro grande lite Ospite al podcast Lo Sgabuzzino di Riccardo Bocca, la showgirl si è espressa su ciò che sta accadendo all’ex conduttore del Grande Fratello: le sue parole.

Debora Manzoli

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Il cosiddetto ‘Caso Signorini’ continua ogni giorno a regalare novità, pareri, discussioni e molto di più. Le ultime disposizioni del giudice hanno obbligato Fabrizio Corona a rimuovere dai suoi canali web e social tutto il materiale relativo al conduttore, bloccando anche ulteriori pubblicazioni, ma la strada verso la fine di questo caso giudiziario e mediatico è indubbiamente ancora molto lunga. Ospite al podcast Lo Sgabuzzino di Riccardo Bocca, anche Alba Parietti ha espresso il proprio parere in merito a ciò che è accaduto ad Alfonso Signorini, ricordando allo stesso tempo le pesanti liti avute proprio con lui in passato: ecco cosa ha detto.

Caso Signorini, Alba Parietti commenta: "Ho letto poco, ma mi rattrista"

A distanza di molte settimane dallo scoppio del caso Signorini, anche la showgirl Alba Parietti ha espresso il suo parere in merito. "Il caso di Corona e Signorini? Ho letto poco, perché ho una forma di repulsione nei confronti di questa sorta di voyeurismo. Ho visto qualche pezzo di intervista di quel ragazzo che l’ha accusato e anche alcune cose della difesa di Signorini. Io però, se fossi stata in Alfonso non avrei scritto quella cosa sul silenzio, avrei fatto silenzio punto e basta. Ci sono dei giudici e faranno giustizia loro. Quello che è capitato a Signorini mi rattrista, perché nonostante tutto gli voglio bene, nonostante abbiamo litigato tante volte, abbiamo avuto molte divergenze. Lo conosco da tanti anni, ho visto tutta la sua carriera, da quando era ancora un cronista", ha quindi raccontato la showgirl al podcast Lo Sgabuzzino di Riccardo Bocca.

Un rapporto, quello tra Alfonso Signorini e Alba Parietti, che negli anni ha vissuto molti alti e bassi. "Quando stavo con Lambert, lui era agli inizi e cercava la notizia, un giorno me lo ritrovai in giardino, una mattina era davanti casa mia. Devo essere onesta, abbiamo litigato spesso io e lui e gli ho detto di tutto, ma proprio le peggio cose. Io sono una capace di dire di tutto. Che cosa gli ho rimproverato? Le mancanze di rispetto, la mancanza di tatto verso le vicende personali, anche nei confronti di Stefano Bonaga, quando ci siamo lasciati. Gli ho detto che usava la notizia come gli andava a lui, senza nessun rispetto dell’amicizia o dei rapporti personali, rincorrendo il titolo, piuttosto che la verità, pur di portare a casa un titolo importante. Queste sono cose che fanno nel gossip".

Alba Parietti: "Alfonso Signorini mi ha molto ferita"

Alba Parietti ha poi ricordato un particolare episodio che l’ha ferita molto, ovvero il momento in cui lei e il compagno Christopher Lambert si sono lasciati e Alfonso Signorini ha scelto di pubblicare solo la versione dei fatti raccontata da lui. "Una volta mi sono arrabbiata molto. Quando mi sono lasciata da Lambert, lui è andato a cercarlo, io volevo che venissero fuori le cose per come erano andate davvero, ma non è stato così. Alfonso diede la possibilità a Lambert di dare la sua versione, attraverso le testimonianze dei suoi amici, il punto è che non era la verità dei fatti. All’epoca la cosa mi ha molto ferita".

