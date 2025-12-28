Caso Signorini, Grande Fratello Vip in subbuglio: "Provini ripartiti da zero". I veti e i primi nomi Dopo lo scandalo fatto esplodere da Fabrizio Corona, la macchina organizzativa del reality, in partenza a marzo, riparte da zero: le ultime indiscrezioni

Le rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo Falsissimo che hanno fatto esplodere il caso Signorini, hanno gettato nel caos la macchina del Grande Fratello Vip, avviata, dopo molti indugi, proprio da qualche settimana.

La nuova edizione del programma condotto negli ultimi anni da Alfonso Signorini è rimasta a lungo nell’incertezza, prima che lo stesso Pier Silvio Berlusconi confermasse che il reality, in partenza a inizio primavera, è previsto nei palinsesti Mediaset. La macchina si era dunque avviata quando è scoppiato lo scandalo relativo al conduttore e direttore artistico.

Gf Vip nel caos: cosa sta succedendo dopo lo scandalo Signorini

Il Gf vip è finito di nuovo nel caos, ma non nell’incertezza, visto che pare ormai sicuro che, con Signorini o senza, il programma andrà in onda. A pubblicare nuove rivelazioni su quanto sta accadendo dietro le quinte del programma è stato Gabriele Parpiglia che ha svelato come si starebbe procedendo in queste acque agitate: "Questa è la realtà dei fatti", ha scritto il giornalista. "I provini del GfVip sono ripartiti da zero in una struttura interna a Mediaset a Roma, con a capo una nuova persona che i programmi sa farli, e colpo di scena, c’è la superstite del team Signorini, ovvero Irene Ghergo".

Parpiglia svela però, anche le grandi manovre intorno ai nomi che dovrebbero entrare nel cast del Grande Fratello Vip 2026. Alcuni infatti erano già stati selezionati da Alfonso Signorini, e la produzione starebbe ripassando al vaglio tutte le precendenti scelte. Sempre stando a quanto riporta Gabriele Parpiglia, tra i concorrenti scelti dal conduttore, si sarebbe già deciso di rinunciare alla presenza, nel cast della nuova edizione del Gf Vip, di Aida Yespica, mentre altri tre nomi sarebbero in momento considerati in stand by. I personaggi in questione, secondo il giornalista sarebbero Donatella Rettore, Walter Zenga e Rocco Siffredi. Intanto continuano i nuovi provini per completare il cast di un’edizione che, stando così le cose, potrebbe avere anche una nuova conduzione.

Gli ultimi rumors parlano di un’idea davvero interessante e anche innovativa. Si vocifera da più parti infatti, il fatto che Mediaset starebbe accarezzando l’idea di mettere alla guida del nuovo Grande Fratello Vip nell’eventuale era post Alfonso Signorini, non uno, ma ben due volti di punta amatissimi dell’azienda di Cologno Monzese, ovvero Ilary Blasi e Michelle Hunziker, un duo di conduttrici bravissime, colleghe e anche amiche, per una conduzione che sarebbe di certo vulcanica come lo sono queste due donne.

Un’idea davvero suggestiva, che vedremo se andrà in porto. Quel che è certo è che, il caos che ha coinvolto Alfonso Signorini, non ha fermato la macchina, ormai partita, della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

