Caso Signorini, Grande Fratello Vip nel caos: l’indiscrezione choc sul futuro del conduttore Alfonso Signorini potrebbe vedere congelato il suo ruolo al GF Vip: stando alle ultime indiscrezioni, il futuro del conduttore resterebbe avvolto nel mistero.

Non si placa il polverone mediatico su Alfonso Signorini dopo le accuse di Fabrizio Corona nei giorni scorsi, su presunti metodi di reclutamento dei concorrenti nelle scorse edizioni del Grande Fratello. Di recente, con un comunicato, anche Endemol Shine Italy si è espressa al riguardo con una nota in cui, senza mezzi termini, ha spiegato che "si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format". Adesso, ci sarebbe un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia sul futuro del reality e del conduttore. Vediamo di cosa si tratta.

Caso Signorini, l’indiscrezione sul futuro del conduttore e del GF Vip

Ebbene, dopo le dichiarazioni di Endemol Shine Italy sul caso Signorini, una recente indiscrezione di Gabriele Parpiglia rivela quale potrebbe essere la situazione attuale del conduttore in Mediaset e del Grande Fratello Vip. Il ritorno del format nel 2026, prima dato per certo, sembrerebbe ora incerto. Secondo Parpiglia, i provini del Gf Vip sarebbero ricominciati da zero in una struttura interna a Mediaset a Roma, con a capo una nuova figura esperta e con la sola superstite del team di Signorini, Irene Ghergo. Una concorrente che avrebbe dovuto partecipare a marzo, Aida Yespica, avrebbe rivelato che improvvisamente tutto sarebbe saltato.

Per quanto riguarda Alfonso Signorini, la sua posizione sarebbe "congelata": Mediaset gli avrebbe offerto assistenza legale tramite l’avvocato Righi, ma al momento non sarebbero possibili altre soluzioni. Nonostante ciò, il conduttore dovrebbe continuare a percepire l’intero stipendio previsto dal contratto in scadenza nel 2027, ma, stando a quanto riferito da Parpiglia, potrebbe essere fuori dal Grande Fratello Vip.

Caso Signorini, le parole dell’avvocato del conduttore

Da giorni, ormai, non si parla d’altro che del Caso Signorini. Fabrizio Corona, nel format Falsissimo su YouTube, ha accusato l’ex conduttore del Grande Fratello di aver chiesto favori sessuali ad aspiranti e partecipanti per farli entrare nel programma di Canale 5. Accuse molto pesanti e a cui il conduttore ha fatto fronte denunciando l’ex re dei paparazzi. L’avvocato di Signorini, Andrea Righi, ha precisato che l’unico reato in contestazione è il revenge porn, per il quale Signorini non è indagato, e ha lasciato ai media le conclusioni sulle affermazioni di Corona riguardo un’agenzia che offrirebbe l’accesso al GF a pagamento.

Nei giorni scorsi Righi ha depositato in Procura la querela contro Corona, che ha portato all’iscrizione dell’ex re dei paparazzi nel registro degli indagati per revenge porn. Parallelamente, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha denunciato il conduttore tv per violenza sessuale ed estorsione, chiedendo alla Procura di valutare eventuali altri reati.

