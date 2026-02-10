Caso Signorini, giudice furioso con Fabrizio Corona: "Ha ignorato il provvedimento". Cosa rischia ora Dopo un nuovo ricorso dei legali del conduttore, l'ex re dei paparazzi rischia una nuova denuncia e la reclusione fino a tre anni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

RaiPlay

CONDIVIDI

Fabrizio Corona lo ha detto più volte ("Per fermarmi mi dovete sparare"), e pare che proprio non si voglia arrendere, neanche di fronte ai provvedimenti legali a cui è sottoposto. Dopo le denunce da parte di Alfonso Signorini, e il successivo ricorso dei legali del conduttore, il giudice aveva disposto all’ex dei paparazzi, non solo che non potesse più pubblicare nulla di lesivo e diffamatorio nei confronti del giornalista, ma l’obbligo di rimuovere anche le precedenti puntate di Falsissimo in cui aveva già abbondantemente parlato e accusato Signorini del presunto sistema messo in atto per agevolare alcuni concorrenti del Grande Fratello. Come è noto, infatti, Corona è andato avanti con un nuovo episodio de ‘Il prezzo del successo‘, dove ha preso di mira anche altri personaggi legati a Mediaset, beccandosi una denuncia dall’azienda. Ora, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, facendo riferimento alle violazioni dell’ordinanza emesse dal magistrato il 26 gennaio scorso, hanno fatto un nuovo ricorso, trovando le ragioni del giudice.

Corona, il giudice l’ha denunciato per "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento"

Fabrizio Corona "deve essere sin d’ora denunciato al Pubblico Ministero" per "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice". A farlo sapere è il giudice del Tribunale civile di Milano, Roberto Pertile, dopo un nuovo ricorso fatto dai legali di Alfonso Signorini in merito alle violazioni dell’ordinanza precedente, che inibiva l’ex paparazzo e lo obbligava a rimuovere tutti i video del format Falsissimo sul conduttore del GF, e a non pubblicare altri "contenuti diffamatori", oltre a dover consegnare tutto il materiale in suo possesso, tra cui chat e immagini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per il giudice, come riporta l’Ansa, Corona ha "inequivocabilmente" dimostrato "non soltanto" di ostentare "in modo plateale il suo rifiuto di ottemperare al provvedimento cautelare", ma "giunga persino a compiacersi di tale suo illecito rifiuto". Per tutti questi motivi, quindi, il fotografo deve essere denunciato al Pm, per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (ex articolo 388 del Codice Penale), perseguibile a querela di parte e punibile con la reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1.032 euro.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche