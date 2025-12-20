Trova nel Magazine
Caso Signorini, la mossa di Belen Rodriguez fa discutere: cosa ha fatto

Il gesto di Belen sui social scatena commenti e polemiche: con un semplice like prende posizione contro Signorini e il suo gesto fa già discutere. I dettagli

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non si placa il polverone mediatico sul ‘caso Alfonso Signorini‘, dopo le chat rese note da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo. Stando a quanto riferito dall’ex re dei paparazzi, in passato, il conduttore avrebbe indotto alcuni aspiranti concorrenti del Grande Fratello a cedere alle sue avances per diventare famosi in tv. Nei giorni scorsi, molti personaggi vip si sono espressi al riguardo, chi sostenendo Signorini e chi contro. Di recente, anche Belen Rodriguez si è esposta su questo argomento con un gesto che non è passato inosservato, anzi, sta già facendo molto discutere. Vediamo cos’è successo.

Caso Signorini, il gesto di Belen Rodriguez

Il tornado che da giorni si scaglia su Alfonso Signorini, scoppiata dopo le chat pubblicate da Fabrizio Corona, prosegue senza sosta. Recentemente diversi personaggi noti hanno preso posizione, a favore o contro il conduttore. Anche Belen Rodriguez avrebbe reso noto il suo punto di vista, mettendo un "like" al commento di Mario Manca, giornalista di Vanity Fair. Manca ha spiegato che il problema non riguarderebbe i gusti intimi di Signorini, ma una possibile dinamica di sfruttamento del potere al di fuori del contesto professionale. Secondo lui, ciascuno è libero di comportarsi come vuole a letto, purché ci sia consenso. Il "like" di Belen sembrerebbe indicare che la showgirl argentina condivida questa lettura della vicenda, senza difendere il conduttore.

Caso Signorini, cos’è successo e grande attesa per la seconda puntata di Falsissimo

Nell’ultimo episodio di Falsissimo intitolato Il prezzo del successo, Fabrizio Corona avrebbe accusato Alfonso Signorini di presunte avances sessuali verso aspiranti concorrenti del Grande Fratello, citando la testimonianza di Antonio Medugno e integrata dalle dichiarazioni di Davide Donadei e dell’ex manager Alessandro Piscopo. Corona ha mostrato frammenti di conversazioni che, secondo lui, dimostrerebbero un "sistema" per ottenere visibilità in TV. Le accuse hanno scatenato un acceso dibattito sui social e tra i vip: Stefano Bettarini ha parlato di "karma", Daniele Dal Moro di un "vaso di Pandora", Valentina Vignali ha definito la vicenda inquietante, e Salvo Veneziano si è detto soddisfatto della risonanza. Signorini ha respinto le accuse, affidando la difesa ai propri legali, mentre la vicenda continua a creare polemiche.

Ora, c’è grande attesa per la seconda puntata del Podcast che potrebbe rivelare altre cose ‘pericolose’. Inoltre, si vocifera che anche i vertici di Mediaset starebbero attendendo novità per decidere il futuro di Signorini, visto che a breve inizierà il Grande Fratello Vip. Tra l’altro, sempre stando alle indiscrezioni, il conduttore potrebbe essere confermato al timone del reality se la sua situazione non peggiora, altrimenti si potrebbe pensare di sostituirlo.

