Caso Signorini, la mossa di Belen Rodriguez fa discutere: cosa ha fatto
Il gesto di Belen sui social scatena commenti e polemiche: con un semplice like prende posizione contro Signorini e il suo gesto fa già discutere. I dettagli
Non si placa il polverone mediatico sul ‘caso Alfonso Signorini‘, dopo le chat rese note da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo. Stando a quanto riferito dall’ex re dei paparazzi, in passato, il conduttore avrebbe indotto alcuni aspiranti concorrenti del Grande Fratello a cedere alle sue avances per diventare famosi in tv. Nei giorni scorsi, molti personaggi vip si sono espressi al riguardo, chi sostenendo Signorini e chi contro. Di recente, anche Belen Rodriguez si è esposta su questo argomento con un gesto che non è passato inosservato, anzi, sta già facendo molto discutere. Vediamo cos’è successo.
Caso Signorini, il gesto di Belen Rodriguez
Il tornado che da giorni si scaglia su Alfonso Signorini, scoppiata dopo le chat pubblicate da Fabrizio Corona, prosegue senza sosta. Recentemente diversi personaggi noti hanno preso posizione, a favore o contro il conduttore. Anche Belen Rodriguez avrebbe reso noto il suo punto di vista, mettendo un "like" al commento di Mario Manca, giornalista di Vanity Fair. Manca ha spiegato che il problema non riguarderebbe i gusti intimi di Signorini, ma una possibile dinamica di sfruttamento del potere al di fuori del contesto professionale. Secondo lui, ciascuno è libero di comportarsi come vuole a letto, purché ci sia consenso. Il "like" di Belen sembrerebbe indicare che la showgirl argentina condivida questa lettura della vicenda, senza difendere il conduttore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Caso Signorini, cos’è successo e grande attesa per la seconda puntata di Falsissimo
Nell’ultimo episodio di Falsissimo intitolato Il prezzo del successo, Fabrizio Corona avrebbe accusato Alfonso Signorini di presunte avances sessuali verso aspiranti concorrenti del Grande Fratello, citando la testimonianza di Antonio Medugno e integrata dalle dichiarazioni di Davide Donadei e dell’ex manager Alessandro Piscopo. Corona ha mostrato frammenti di conversazioni che, secondo lui, dimostrerebbero un "sistema" per ottenere visibilità in TV. Le accuse hanno scatenato un acceso dibattito sui social e tra i vip: Stefano Bettarini ha parlato di "karma", Daniele Dal Moro di un "vaso di Pandora", Valentina Vignali ha definito la vicenda inquietante, e Salvo Veneziano si è detto soddisfatto della risonanza. Signorini ha respinto le accuse, affidando la difesa ai propri legali, mentre la vicenda continua a creare polemiche.
Ora, c’è grande attesa per la seconda puntata del Podcast che potrebbe rivelare altre cose ‘pericolose’. Inoltre, si vocifera che anche i vertici di Mediaset starebbero attendendo novità per decidere il futuro di Signorini, visto che a breve inizierà il Grande Fratello Vip. Tra l’altro, sempre stando alle indiscrezioni, il conduttore potrebbe essere confermato al timone del reality se la sua situazione non peggiora, altrimenti si potrebbe pensare di sostituirlo.
Potrebbe interessarti anche
Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà
Dopo le accuse choc lanciate da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini rompe il silenzio...
Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio
L'ex re dei paparazzi, su Falsissimo, ha fatto affermazioni molto gravi sul condutto...
Caso Signorini, interviene Lele Mora: le parole (sorprendenti) su scandalo e Corona
L’ex agente dei vip ha apertamente criticato la mossa dell’amico contro il conduttor...
Caso Signorini, Medugno rompe il silenzio e fa una rivelazione: "Avete toccato la mia famiglia", arriva la sua verità
Il “Caso Signorini” continua a far discutere con nuove rivelazioni che potrebbero ca...
Polverone su Signorini, i Vip che si sono schierati e quelli coperti dalla bufera social: chi sono
Il presunto scandalo che coinvolge Signorini scatena i social: vip divisi tra ironia...
Caso Signorini, la strategia di Mediaset dopo le polemiche: Alfonso riappare in tv, cosa ha detto
Il conduttore e giornalista è riapparso oggi su Canale 5, ospite di Francesco Vecchi...
Caso Alfonso Signorini, parlano Tonon, Nardi e Dal Moro: rivelazioni e polemiche dopo l’attacco di Corona
Caso Alfonso Signorini, ex gieffini tra rivelazioni e polemiche: Dal Moro, Nardi e T...
Signorini fuori dal Grande Fratello Vip, “Hunziker e Ilary Blasi lo sostituiscono”, svolta choc dopo la bufera
Un'indiscrezione clamorosa vorrebbe le due conduttrici alla guida del reality 2026. ...