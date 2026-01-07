Caso Signorini, il futuro del direttore di Chi: arriva la decisione di Mondadori Il giornalista, dopo l'auto-sospensione da Mediaset, resterà al suo posto come direttore editoriale della rivista.

Il caso Signorini non smette di far discutere. Dopo la notizia dei giorni scorsi, in cui si parlava dell’auto-sospensione del conduttore da tutti i suoi impegni professionali a Mediaset, ora ci si chiede quale sarà il suo futuro nel mondo dell’editoria. Il giornalista è stato, infatti, direttore responsabile del magazine Chi dal 2006 al marzo 2023, data in cui ha lasciato il posto al successore Massimo Borgnis, mantenendo però il ruolo di direttore editoriale della rivista. Ora tutti si chiedono se anche questo incarico proseguirà dopo la pesantissima bufera scatenata da Fabrizio Corona su Falsissimo, o anche se in questo lavoro ci saranno dei cambiamenti. A rispondere a questi dubbi ci ha pensato Fanpage.it, rivelando che Signorini resterà saldo al suo posto in Mondadori.

Signorini, il direttore di Chi resta al suo posto ma niente GF Vip

Dopo l’auto-sospensione da tutti i suoi incarichi a Mediaset, e di conseguenza dalla conduzione del Grande Fratello Vip, i legali di Alfonso Signorini avevano fatto sapere che i danni sono stati enormi: "Il principale problema è il danno reputazionale ed emotivo che subisce la vittima di tale scempio mediatico (…) Le piattaforme sono responsabili di danni irreversibili", sono state le parole dell’avvocata Daniela Missaglia. Ora, però, ci si chiede quale sarà il futuro lavorativo del giornalista, lontano dalla conduzione del GF, che partirà a marzo 2026 con tanti interrogativi.

A quanto pare, Signorini continuerà a mantenere il suo posto in Mondadori dove, dal 2006 è stato direttore responsabile di Chi, ruolo lasciato a marzo 2023 nella mani di Massimo Borgnis, pur restando direttore editoriale della rivista. Il suo posto nel mondo dell’editoria, quindi, resta saldo, mentre la bufera che ho la travolto circa tre settimane fa prosegue. Dopo le pesanti accuse di Corona, era arrivata la querela di Signorini per revenge porn ai danni dell’ex paparazzo. Ora, anche il conduttore del GF è iscritto nel registro degli indagati dopo la denuncia di Medugno per violenza ed estorsione e, secondo quanto riferito dalla pm Letizia Mannella a Fanpage.it, questo è stato "un atto dovuto".

