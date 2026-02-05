Caso Signorini, Fabrizio Corona rilancia e denuncia Mediaset: “Tentata estorsione", la replica del 'Biscione' L’avvocato dell’ex re dei paparazzi Ivano Chiesa ha fatto sapere di avere sporto denuncia alla Procura di Milano in seguito a delle ‘missive’ del Biscione

La battaglia legale è alle porte e Fabrizio Corona risponde. Sono giorni a dir poco turbolenti per l’ex re dei paparazzi che, dopo avere fatto scoppiare il caso Grande Fratello VIP con pesanti accuse nei confronti di Alfonso Signorini, ha visto oscurati tutti i suoi profili social in seguito alla diffida da parte di Mediaset. La ‘guerra’, però, non è aperta solo sui social; stando a quanto raccontato dall’avvocato dell’ex re dei paparazzi Ivano Chiesa, infatti, il Biscione avrebbe presentato delle ‘missive’ ad alcuni locali milanesi, portando quindi Corona a prendere provvedimenti e sporgere denuncia per tentata estorsione direttamente alla Procura di Milano. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Fabrizio Corona, le ‘missive’ Mediaset dopo il caso Signorini

Dopo il terremoto Signorini e il nuovo attacco nei confronti di Gerry Scotti è ormai guerra aperta tra Fabrizio Corona e Mediaset. L’ufficio legale dell’azienda di Cologno Monzese ha infatti chiesto la rimozione di tutti i contenuti di Falsissimo e dei profili social dell’ex re dei paparazzi che, al momento, sui giganti del web (Instagram, Faceook, TikTok) sono ancora oscurati. La battaglia, però – come detto – si è spostata anche oltre il mondo digitale, e precisamente tra le strade di Milano. Stando a quanto raccontato da Ivano Chiesa, avvocato di Corona, in un video pubblicato oggi, Mediaset avrebbe infatti presentato delle ‘missive’ ad alcuni locali pubblici e discoteche della città meneghina invitando i gestori a "presidiare e controllare i comportamenti degli ospiti delle serate" e a non "diventare corresponsabili di condotte illecite". Secondo il legale dell’ex re dei paparazzi non ci sarebbero dubbi: "Il nome di Corona non viene fatto, ma il riferimento l’hanno già capito tutti quanti…".

La denuncia di Corona per tentata estorsione: "Non vogliono farlo lavorare"

"Non c’è un fondamento" ha proseguito l’avvocato di Corona Ivano Chiesa nel video condiviso su Instagram. Come spiegato dal legale, i proprietari dei locali dovrebbero "Impedire le risse, non impedire che uno dica quello che vuole". "Quando Fabrizio dice qualcosa il proprietario cosa deve fare? Tappargli la bocca? O telefonare a Mediaset?" ha continuato Chiesa, parlando di "una condotta inesigibile e impossibile da ottenere", ma anche "intimidatoria" ed "estremamente grave". L’avvocato ha fatto sapere che Corona ha già sporto denuncia contro Mediaset per tentata estorsione, chiudendo poi con una provocazione: "Hanno tentato di silenziare Fabrizio sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa vorranno fare? Impedirgli di parlare anche in casa sua?".

Fonti vicine al Biscione fanno sapere che Mediaset potrebbe controquerelare per calunnia, poiché non risulta chiaro dove si configuri il reato di estorsione o tentata estorsione. Di fatto – secondo l’azienda – con quel video postato su Instagram, "l’avvocato Chiesa riconoscerebbe che il suo cliente è colui che potrebbe diffamare e, forse per questo, i locali delle discoteche preferiscono non ospitarlo: una scelta autonoma, dato che non è stato imposto alcun veto".

