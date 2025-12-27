Caso Signorini, Corona non si ferma e punta Maria De Filippi: nuove rivelazioni potrebbero far tremare Mediaset Dopo il caso Signorini, l’ex Re dei paparazzi alza il tiro e chiama in causa Maria De Filippi: l'ex re dei paparazzi promette rivelazioni sulla regina della tv.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Fabrizio Corona è inarrestabile. Dopo il caso Signorini che, da giorni, sta scuotendo il mondo della televisione e non solo, l’ex re dei paparazzi prosegue sulla sua strada e promette nuove e importanti rivelazioni. Questa volta, nel suo mirino, ci sarebbe Maria De Filippi, la regina indiscussa di Mediaset e pilastro fondamentale dell’azienda, grazie i suoi programmi di successo che sono una garanzia in ambito ascolti. Cosa avrebbe, stavolta, in suo possesso Corona? Non si sa, ma cerchiamo di capirci di più.

Caso Signorini, Fabrizio Corona punta il dito contro Maria De Filippi: le sue parole

Fabrizio Corona torna sotto i riflettori annunciando nuove rivelazioni che questa volta coinvolgerebbero Maria De Filippi, figura centrale e considerata intoccabile di Mediaset. La conduttrice è uno dei punti forti dell’azienda, forse la punta di diamante, grazie a risultati d’ascolto eccezionali di tutti i suoi programmi: da Tu Sì Que Vales a Uomini e Donne, passando per Amici, Temptation Island e C’è Posta per Te. Nonostante ciò, Corona (già al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni su Alfonso Signorini) avrebbe lasciato intendere di avere retroscena anche sulla conduttrice, alimentando curiosità e speculazioni, soprattutto in riferimento alla sua amicizia con Sabrina Ferilli, senza però fornire accuse esplicite. L’ex re dei paparazzi prosegue, quindi, la sua offensiva mediatica con il suo podcast Falsissimo, presentandosi come smascheratore dei "segreti" del mondo televisivo ("il mondo marcio dei retroscena della tv"). Intanto, la sua popolarità sui social cresce rapidamente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Caso Signorini, Endemol Shine avvia verifiche interne

Proprio riguardo il Caso Signorini, di recente, anche Endemol Shine, produttore del Grande Fratello, ha preso parola. Con una nota ufficiale, la casa produttrice fa sapere di aver preso atto "con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma" e di aver avviato verifiche interne sul funzionamento del Grande Fratello, in particolare sulle modalità di selezione dei concorrenti. La società chiarisce di aver attivato i controlli previsti dalle proprie procedure "con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma", sottolineando che l’iniziativa è volta "a tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché a tutela del programma e del relativo formato".

In merito ai "presunti fatti" riportati dai media, Endemol Shine Italy si riserva "ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo". La nota si chiude con la precisazione che la società "non intende commentare ulteriormente nel merito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche".

Potrebbe interessarti anche