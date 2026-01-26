Caso Signorini, la svolta: Fabrizio Corona bloccato dal giudice. 2mila euro per ogni futura violazione L’ex Re dei paparazzi non potrà andare in onda con la nuova puntata di Falsissimo prevista per oggi con contenuti relativi al conduttore: cosa succede.

Arriva la svolta nel ‘Caso Signorini’ con provvedimenti nei confronti di Fabrizio Corona. Il giudice avrebbe infatti accolto il ricorso di Alfonso Signorini, ordinando all’ex Re dei paparazzi di rimuovere ogni contenuto riferito al conduttore e bloccando la puntata di Falsissimo prevista per oggi, 26 gennaio 2026, con ulteriori contenuti relativi proprio a questo caso. Previste anche multe e sanzioni nel caso in cui Corona non dovesse rispettare tali disposizioni: ecco tutti i dettagli.

Svolta nel caso Signorini: Fabrizio Corona bloccato dal giudice

Ebbene sì, dopo settimane di accuse reciproche tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, questa mattina il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d’urgenza del conduttore, prendendo provvedimenti nei confronti dell’ex Re dei paparazzi. In particolare, il giudice ha ordinato a Fabrizio Corona "di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto". Ciò significa che Corona dovrà rimuovere immediatamente tutti i contenuti dai lui pubblicati che fanno riferimento a Signorini.

Ma ancora non è tutto perché, in aggiunta, nella sua disposizione il giudice ha vietato a Corona "di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza". In altre parole, Corona non potrà più pubblicare ulteriori contenuti relativi a Signorini. Disposizione che, di conseguenza, ha inevitabilmente bloccato la messa in onda prevista per oggi della nuova puntata di Falsissimo.

Fabrizio Corona, previste sanzioni in caso di violazioni

Entro due giorni, Fabrizio Corona dovrà depositare nella cancelleria del Tribunale tutti i supporti fisici contenenti "i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata" del conduttore Alfonso Signorini, comprese eventuali corrispondenze telematiche di soggetti terzi e tutto ciò che potrebbe danneggiare la reputazione del conduttore stesso. In aggiunta a tutto questo, Corona dovrà anche farsi carico delle spese processuali per un totale di 9mila euro.

Ma vista l’imprevedibilità di Fabrizio Corona, e la sua innata predisposizione alla violazione delle regole, nel caso in cui l’ex Re dei paparazzi dovesse violare le disposizioni del giudice, per lui sarebbe già previsto un risarcimento di 2mila euro ad Alfonso Signorini per ogni giorno di ritardo rispetto all’applicazione della misura. Ora non rimane che scoprire se Corona farà esattamente ciò che gli è stato imposto, compresa la cancellazione della puntata di Falsissimo prevista per questa sera, o se darà vita a un qualche nuovo colpo di testa.

